بتكلفة 117 مليون جنيه.. تغطية جنابيات بحر مويس بمركز ههيا في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندسة أماني عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء معدلات أداء تنفيذ أعمال تغطية جنابيات بحر مويس بدءا من قرية كفر الحصر وصولا لقرية كفر الديب والمنفذة بمعرفة الجهاز بنطاق مركز ومدينة ههيا بتكلفة 117 مليون و800 ألف جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة بالطرق وتقليل الكثافات المرورية عليها والحد من حوادث السير والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن جميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماماً بالغاً بقطاع الطرق والكباري وتنفيذ اعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة وخلق محاور مرورية جديدة بالمراكز والمدن , مشدداً على إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع الإلتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ للمساهمة في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفك الزحام داخل مدن المحافظة.

ومن جانبها اشارت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء إلى أنه جاري تنفيذ اعمال تغطية جنابيات أولاد عطية ضمن جنابيات البر الايسر لبحر مويس من الكم 40.800 حتى الكم 46.000 بمواسير من الخرسانة المسلحة سابقه الصب بطول 5.2 كم وبتكلفة 83.5 حيث تم الانتهاء من تغطية مسافة 3.650 كم وبنسبة تنفيذ بلغت 86 % وذلك بهدف توسعة الطريق وتسهيل الحركة المرورية عليه.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء أنه تم الانتهاء من تنفيذ تغطية جنابيات كفر النصارى ضمن جنابيات البر الايسر لبحر مويس بطول 700 متر وذلك بمواسير من الخرسانة المسلحة سابقه الصب قطر 1.5 مم وبتكلفة 5.4 مليون جنيه وجاري انهاء إجراءات التسليم الإبتدائي وتغطية جنابيات المهدية علي بحر مويس من الكم 48.350 حتى الكم 50.450 علي بحر مويس بمواسير من الخرسانة المسلحة سابقه الصب قطر 1.5 مم بطول 2.1 كم وبتكلفة 16.5 مليون جنيه وجاري انهاء إجراءات التسليم الإبتدائي.

كما تم الإنتهاء من تغطية جنابيات الشوايكة علي بحر مويس من الكم 50.500 حتى الكم 51.700 علي بحر مويس بمواسير من الخرسانة المسلحة سابقه الصب قطر 1.5 مم بطول 1.2 كم وبتكلفة 12.4 مليون جنيه وجاري انهاء إجراءات التسليم الإبتدائي.