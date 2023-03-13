دراما الـ 15 حلقة تسيطر.. 11 مسلسلا قصيرا في رمضان 2023

يشهد المارثون الرمضانى 2023 ، تنافسا كبيرا بين مسلسلات الـ15 والتى تسيطر على السباق الرمضانى هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

وتضم قائمة مسلسلات الـ15 حلقة، "تحت الوصاية" لـ منى زكي، و"كامل العدد" لـ دينا الشربيني، و"تغيير جو" لـ منة شلبي، و"تلت التلاتة" لـ غادة عبد الرازق، و"الصفارة" لـ أحمد أمين، و"جت سليمة" لـ دنيا سمير غانم، و"كشف مستعجل" للثنائي محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر.

وذلك بجانب "علاقة مشروعة" لـ ياسر جلال، و"مذكرات زوج" لـ طارق لطفي، و"الهرشة السابعة" لـ أمينة خليل، و"الصندوق" لـ أحمد داش.

تحت الوصاية

وتطل منى زكي، على جمهور رمضان هذا العام من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، والذي تجسد فيه شخصية أرملة يتوفى زوجها ويترك لها طفلين لتتحمل مسؤولية تربيتهما والإنفاق عليهما، لذا تضطر العمل في تجارة الأسماك بمحافظة دمياط، وتتعرض لعدة أزمات مع عائلة زوجها، وفي مجال عملها.

ويُشارك في بطولة المسلسل، كل من دياب، وأحمد صالح، ونسرين أمين، وثراء جبيل، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

تلت التلاتة

تعود غادة عبد الرازق إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابها العام الماضى، اذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته شريف سلامة، مى سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، جيهان خليل، أحمد صفوت، محمد شاهين، وليد فواز، أشرف عبد الغفور، أحمد خليل، خالد كمال، رحاب الجمل، هاجر عفيفى وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

مسلسل "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كلاً من: ماجد المصرى، نجلاء بدر، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة والاعلان عن أسمائهم، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

مسلسل الصفارة

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا.

مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين وإنعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي ، وعدد من نجوم الكوميديا.

كامل العدد

تصدرت النجمة دينا الشربيني البوستر الرسمي لمسلسلها كامل العدد والذي تنافس به في موسم رمضان 2023 والمقرر إطلاقه على منصة شاهد، وظهرت دينا الشربيني على البوستر كأم لأربعة أطفال تواجه صعوبة في السيطرة عليهم.



وكان قد كشف الإعلان الرسمي لمسلسل كامل العدد عن تقدم دينا الشربيني لشخصية ليلى تيمور التي تعيش قصة حب، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغيرة، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية.



ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج مكون من ١٥ حلقة وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

مسلسل مذكرات زوج، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه تامر نادي.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

ويشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، كل من نور النبوي وسما ابراهيم وعمر الشناوي وسارة الشامي وعدد كبير من النجوم.

مسلسل مذكرات زوج تنتجه اروما ستوديوز - تامر مرتضى -. وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وفي الوقت نفسه طرحت الشركة بالتعاون مع منصة watch it التى ستعرض العمل حصريا ملصق دعائي لكل من الابطال الثلاثة بمفردها.