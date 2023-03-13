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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الأزمات الاقتصادية.. بايدن يطلب زيادة الانفاق العسكري الأمريكي لـ886 مليار دولار

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب زيادة موازنة الدفاع للولايات المتحدة لعام 2024 لتصل إلى أكثر من 886 مليار دولار بزيادة قدرها 3.2% عن موازنة العام الجاري.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة اقتصادية خاصة في القطاع المصرفي الأمريكي بعد إنهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر‎ مما تسبب في قلق بالغ من قبل المواطنين الأمريكيين وارتباك في أسواق الصرف العالمية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الموافقة على بيع اليابان أنظمة إنذار مبكر ومراقبة للطائرات بقيمة نحو 1.4 مليار دولار.

على جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، عن السحب الثاني والثلاثين من مخزون الأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا، الذي بدأ منذ آغسطس 2021، بقيمة 450 مليون دولار وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لأوكرانيا.

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وقال الوزير الأمريكي في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، إن حزمة المساعدة الأمنية هذه تضمن المزيد من الذخيرة لمدافع هاوتزر وهيمارس المقدمة من الولايات المتحدة التي تستخدمها أوكرانيا بشكل فعال، بالإضافة إلى المزيد من الأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة الجوية.

وأعلن تقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار لدعم الجهود المستمرة لتقديم المساعدة الطارئة للحفاظ على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتشغيلها في مواجهة هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تشنها روسيا.

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