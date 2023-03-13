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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بسبب حرب أوكرانيا.. روسيا تتخذ قرارا غير مسبوق بشأن الجيش

روسيا تتخذ قرارا
روسيا تتخذ قرارا غير مسبوق بشأن الجيش

أدخل أعضاء البرلمان الروسي تعديلاً على القوانين الوطنية المتعلقة بالخدمة العسكرية والبديلة، من شأنه أن يرفع تدريجياً فئة سن التجنيد للروس بمقدار ثلاث سنوات.

حاليًا، يمكن تجنيد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عامًا للخدمة في القوات المسلحة الروسية، أو في أدوار مدنية، في حالة من يرفضون الخدمة العسكرية.

ومشروع القانون الذي رعته مجموعة من المشرعين برئاسة أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة دفاع مجلس الدوما، من شأنه رفع الفئة على مدى عدة سنوات، لتصل إلى 21 إلى 30 في عام 2026.

وأوضح مؤلفو مشروع القانون أن هذا التغيير يهدف إلى حماية أولئك الذين هم في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات من تعطل تعليمهم العالي، والتقدم إلى الدراسات في المدارس والجامعات المهنية.

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لن يضطر الطلاب الذين لديهم الحق القانوني في تأجيل خدمتهم بموجب القانون الروسي إلى التوجه إلى مراكز التجنيد لإثبات وضعهم والخضوع للتقييمات الطبية، كما يفعلون حاليًا.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر وزارة الدفاع المال، حيث لن تضطر بعد الآن إلى دفع أجور الأطباء لفحص الطلاب الصغار الذين لم يتم تجنيدهم بأي حال من الأحوال.

واقترح وزير الدفاع سيرجي شويجو فكرة زيادة سن التجنيد في ديسمبر، واقترح أيضًا زيادة قوة الجيش الروسي الدائم إلى 1.5 مليون، مشيرًا إلى التهديد الذي يمثله الناتو في أوروبا.

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