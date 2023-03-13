خالد ميري: الرسالة الأساسية للجمعية العمومية هي عاشت وحدة ونقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد ميري المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن يوم الجمعة القادم 17 مارس يوم انتخابات نقابة الصحفيين وهذا بمثابة يوم عيد بالنسبة للصحفيين المصريين.

وأضاف "ميري" خلال حواره في راديو الأهرام، أن جميع الصحفيين يتقابلون ويتلاقون في ذلك اليوم، موضحا أن الرسالة الأساسية للجمعية العمومية هي عاشت وحدة الصحفيين وعاشت نقابة الصحفيين.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين هي منزل لكل الصحفيين ولابد وأن تقدم خدمات جيدة للجميع وتحافظ على مهنة الصحافة وكرامة الصحفي وحريته، وهناك أدوار رئيسية تقوم بتأديتها نقابة الصحفيين تجاه العاملين بها وسوف تزيد هذه الأدوار خلال الفترة القادمة.