عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: الرسالة الأساسية للجمعية العمومية هي عاشت وحدة ونقابة الصحفيين

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد ميري في حوار مع راديو الأهرام

قال الكاتب الصحفي خالد ميري المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن يوم الجمعة القادم 17 مارس يوم انتخابات نقابة الصحفيين وهذا بمثابة يوم عيد بالنسبة للصحفيين المصريين.

txt

عماد حسين: نقابة الصحفيين محل اهتمام المواطنين وعملها متداخل مع قضايا الشارع

txt

صلاح مغاوري: تعديل قانون نقابة الصحفيين ضروري لمواكبة تغيرات المهنة

وأضاف "ميري" خلال حواره في راديو الأهرام، أن جميع الصحفيين يتقابلون ويتلاقون في ذلك اليوم، موضحا أن الرسالة الأساسية للجمعية العمومية هي عاشت وحدة الصحفيين وعاشت نقابة الصحفيين.

وأشار  إلى أن نقابة الصحفيين هي منزل لكل الصحفيين ولابد وأن تقدم خدمات جيدة للجميع وتحافظ على مهنة الصحافة وكرامة الصحفي وحريته، وهناك أدوار رئيسية تقوم بتأديتها نقابة الصحفيين تجاه العاملين بها وسوف تزيد هذه الأدوار خلال الفترة القادمة. 

نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين خالد ميري نقيب الصحفيين راديو الأهرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

ترشيحاتنا

قرارات عاجلة من الشهر العقاري بشأن شقق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تهدد قيمة الدولار.. الكشف عن خطة الفيدرالي الأمريكي لمنع انهيارات البنوك

4 كلمات تفتح أبواب الخير وتفرج الكرب وتجلي الهموم .. ذكر يغفله الكثيرون

الأول في الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يعلن إقامة إفطار جماعي على ملعبه في شهر رمضان

لسنا تابعين لأمريكا.. المجلس الأوروبي يعلن عن مفاجأة بشأن علاقته مع الصين

ترقيات كبيرة للكاميرا.. جوجل تنافس أجهزة سامسونج بـ pixel 7a

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عمري قرن هصوم رمضان.. فيديو مؤثر لعجوز أجنبية يحقق ملايين المشاهدات

عواصف وأتربة.. 3 نصائح للقيادة بأمان في هذا الطقس

مفأجاة صادمة عن لوحة عمرها 150 عاما في بريطانيا.. هل لاحظتها؟

لن تتوقعها.. 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ

فيديو

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

أمطار وسيول.. تحذيرات من طقس اليوم وحقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ