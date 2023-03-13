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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا 6 أشهر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات ضد روسيا والتي تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 سبتمبر 2023.

وذكر الاتحاد - في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين - أن هذه العقوبات تتضمن قيود سفر وتجميد أصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.

وأشار إلى أن هذه العقوبات تتضمن 1473 فردًا و205 كيانات، لافتًا إلى أنها تستهدف بشكل أساسي المسؤولين عن العدوان العسكري الروسي المستمر وغير المبرر ضد أوكرانيا.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي، وسع بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا بهدف إضعاف القاعدة الاقتصادية لروسيا، وحرمانها من التقنيات والسلع الاستراتيجية، وتقليص قدرتها على شن الحرب.

الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا أراضي أوكرانيا العدوان العسكري الروسي

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