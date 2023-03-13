الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا 6 أشهر

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات ضد روسيا والتي تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 سبتمبر 2023.

وذكر الاتحاد - في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين - أن هذه العقوبات تتضمن قيود سفر وتجميد أصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.

وأشار إلى أن هذه العقوبات تتضمن 1473 فردًا و205 كيانات، لافتًا إلى أنها تستهدف بشكل أساسي المسؤولين عن العدوان العسكري الروسي المستمر وغير المبرر ضد أوكرانيا.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي، وسع بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا بهدف إضعاف القاعدة الاقتصادية لروسيا، وحرمانها من التقنيات والسلع الاستراتيجية، وتقليص قدرتها على شن الحرب.