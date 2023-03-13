الهلال يبعث برسالة شديدة اللهجة لـ الأهلي وصن داونز بانتصار عريض في البطولة العربية

اكتسح فريق الهلال السوداني، نظيره المنامة البحريني، بثلاثية نظيفة، في ذهاب الدور الأول للبطولة العربية.

افتتح فابريس أنجوما التسجيل لـ الهلال في الدقيقة 77، أعقبه زميله قلودي مكابي بالهدف الثاني في الدقيقة 88.

وأكد محمد عبدالرحمن انتصار الهلال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 92، ليحسم الفريق السوداني معركة الذهاب، في انتظار مباراة الإياب بالبحرين.

ويأتي ذلك قبل مواجهة الهلال لنظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، ثم مواجهة الأهلي في الأول من شهر إبريل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الهلال المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، ويحتاج لتحقيق الانتصار أمام صن داونز، من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي لدور ربع النهائي.