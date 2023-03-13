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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عقيل العقيل، اليوم الإثنين، إن الأمطار المتوسطة والغزيرة ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وحسب قناة “الإخبارية” السعودية، قال العقيل: “تشير التوقعات إلى استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة إلى نهاية الأسبوع”.

وأضاف: “اليوم سجلنا أعلى كمية هطول أمطار عبر محطات المركز الوطني للأرصاد في مدينة أبها بمنطقة عسير، 47.6 ملم، وهي كمية غزيرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال خبير الأرصاد الجوية السعودي، خالد الزعاق، إن الأجواء الجوية في المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام، ستشهد تقلبات جوية حادة.

وحسب قناة “العربية” قال الزعاق، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وهطول أمطار مصحوبة بحبات برد على كثير من المناطق.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد أيضا غبارا منقولا يسبق الحالات المطرية قد يكون على شكل إعصار، مشددا على أن الأجواء لن تستقر إلا في منتصف شهر شوال.

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وفي وقت سابق من اليوم، علق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، حسين القحطاني، علي حدوث إعصار في محافظة الطائف، مشيرًا إلى أنه يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة.

وقال القحطاني: “الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالباً ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة”.

وأضاف: “تحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية”.

المملكة العربية السعودية السعودية هطول امطار المملكة المركز الوطني للأرصاد منطقة عسير

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