إمساكية رمضان 2023.. موعد صلاة الفجر والمغرب يوميا

إمساكية رمضان 2023 ، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها المسلمون الفترة الحالية ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك ، ومعروف أن كل مسلم يحرص على معرفة إمساكية رمضان 2023 ، والامساكية تحتوى على مواقيت الصلاة في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وسبب حرص المسلمون على معرفة إمساكية رمضان 2023 ، هو أن معرفة وقت صلاة الفجر يكون فيه السحور يوميا للصيام، ووقت صلاة الظهر والعصر يكون بأداء الصلاة على أوقاتها فكل صائم يحرص على عدم فوات وقت الصلاة، أما وقت أذان المغرب فمعه يحين الإفطار للصائمين، ووقت العشاء يحرص المسلمون على أدائها مع صلاة التراويح يوميا في رمضان.

وفي هذا الإطار نقدم للمتابعين إمساكية رمضان 2023 ، خدمة لكل مسلم في شهر رمضان.

الخميس 1 رمضان

الفجر: 04:29

الشروق: 05:56

الظهر: 12:02

العصر: 03:30

المغرب: 06:08

العشاء: 07:26



الجمعة 2 رمضان

الفجر: 04:27

الشروق: 05:54

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:09

العشاء: 07:26



السبت 3 رمضان

الفجر: 04:26

الشروق: 05:53

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:09

العشاء: 07:27



الأحد 4 رمضان

الفجر: 04:25

الشروق: 05:52

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:10

العشاء: 07:28



الاثنين 5 رمضان

الفجر: 04:23

الشروق: 05:51

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:10

العشاء: 07:28

الثلاثاء 6 رمضان

الفجر: 04:22

الشروق: 05:50

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:11

العشاء: 07:29

الأربعاء 7 رمضان



الفجر: 04:21

الشروق: 05:48

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:12

العشاء: 07:30

الخميس 8 رمضان

الفجر: 04:19

الشروق: 05:47

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:12

العشاء: 07:31

الجمعة 9 رمضان



الفجر: 04:18

الشروق: 05:46

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:13

العشاء: 07:31



السبت 10 رمضان



الفجر: 04:17

الشروق: 05:45

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:13

العشاء: 07:32



الأحد 11 رمضان



الفجر: 04:15

الشروق: 05:44

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:14

العشاء: 07:33



الاثنين 12 رمضان



الفجر: 04:14

الشروق: 05:42

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:15

العشاء: 07:33



الثلاثاء 13 رمضان



الفجر: 04:13

الشروق: 05:41

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:15

العشاء: 07:34

الأربعاء 14 رمضان



الفجر: 04:11

الشروق: 05:40

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:16

العشاء: 07:35



الخميس 15 رمضان



الفجر: 04:10

الشروق: 05:39

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:16

العشاء: 07:36



الجمعة 16 رمضان

الفجر: 04:09

الشروق: 05:38

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:17

العشاء: 07:36



السبت 17 رمضان



الفجر: 04:07

الشروق: 05:36

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:18

العشاء: 07:37

الأحد 18 رمضان



الفجر: 04:06

الشروق: 05:35

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:18

العشاء: 07:38



الاثنين 19 رمضان



الفجر: 04:05

الشروق: 05:34

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:19

العشاء: 07:39



الثلاثاء 20 رمضان

الفجر: 04:03

الشروق: 05:33

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:20

العشاء: 07:40

الأربعاء 21 رمضان

الفجر: 04:02

الشروق: 05:32

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:20

العشاء: 07:40



الخميس 22 رمضان



الفجر: 04:01

الشروق: 05:31

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:21

العشاء: 07:41



الجمعة 23 رمضان



الفجر: 03:59

الشروق: 05:30

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:21

العشاء: 07:42



السبت 24 رمضان



الفجر: 03:58

الشروق: 05:28

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:22

العشاء: 07:43



الأحد 25 رمضان



الفجر: 03:57

الشروق: 05:27

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:23

العشاء: 07:44



الاثنين 26 رمضان

الفجر: 03:55

الشروق: 05:26

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:23

العشاء: 07:44



الثلاثاء 27 رمضان

الفجر: 03:54

الشروق: 05:25

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:24

العشاء: 07:45



الأربعاء 28 رمضان

الفجر: 03:53

الشروق: 05:24

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:24

العشاء: 07:46



الخميس 29 رمضان



الفجر: 03:51

الشروق: 05:23

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:25

العشاء: 07:47