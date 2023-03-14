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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيناريست مسلسل 1000 حمدالله على السلامة: محدش يقدر يعمل بطولته غير يسرا

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

عبر  الكاتب محمد ذو الفقارعن سعادته الكبيرة لمشاركة الفنانة القديرة يسرا  في عمله " ألف  حمد الله على السلامة الذي سيعرض في  موسم رمضان 2023 "   قائلاً :   محدش كان هيقدر يعمل بطولة مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة غير يسرا.


تابع   خلال مداخلة   عبر  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة::ON :" هنتصدم وهنضحك من مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة.

 

السنة دي بتحدى نفسي في الكوميديا.
لافتاً إلى أنه يفضل الأعمال التي بها مناطق للتحدي قائلاً : “ أحب أخوض في مناطق فيها تحدي.. والسنة دي بتحدى نفسي في الكوميديا”.

 

يسرا موسم رمضان محمد ذو الفقار الكوميديا رمضان

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