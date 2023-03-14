سيناريست مسلسل 1000 حمدالله على السلامة: محدش يقدر يعمل بطولته غير يسرا

عبر الكاتب محمد ذو الفقارعن سعادته الكبيرة لمشاركة الفنانة القديرة يسرا في عمله " ألف حمد الله على السلامة الذي سيعرض في موسم رمضان 2023 " قائلاً : محدش كان هيقدر يعمل بطولة مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة غير يسرا.



تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة::ON :" هنتصدم وهنضحك من مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة.

السنة دي بتحدى نفسي في الكوميديا.

لافتاً إلى أنه يفضل الأعمال التي بها مناطق للتحدي قائلاً : “ أحب أخوض في مناطق فيها تحدي.. والسنة دي بتحدى نفسي في الكوميديا”.