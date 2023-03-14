خاص بالامتحانات.. خبر سار من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل وأهداف طرح النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة في مختلف المواد الدراسية.

وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" مع بداية العام الدراسي كان هناك استراتيجية واضحة في الوزارة بالكشف بشفافية عن كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي وشكل وضع الامتحانات ".

وتابع شادي زلطة :" تم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بأسئلة امتحانات الثانوية العامة والتي ستكون 85 % اختيار من متعدد و 15 % مقالي ".

واكمل شادي زلطة :" النماذج الاسترشادية تستهدف تدريب الطلاب على شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، كي يتأقلم الطلاب على شكل أسئلة الامتحانات ".

ولفت شادي زلطة :" النماذج الاسترشادية التي تطرحها الوزارة دقيقة وبها شكل أسئلة الامتحانات خاصة في الجزء الخاص بأسئلة الاختيار من متعدد"، مضيفا:" نطرح نماذج الإجابة على أسئلة الامتحانات كي نساعد وندرب الطلاب".