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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خاص بالامتحانات.. خبر سار من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

وزير التعليم
وزير التعليم

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل وأهداف طرح النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة  في مختلف المواد الدراسية.

 

ننشر إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم

مفاجأة بشأن النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023.. فيديو

 وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  مع بداية العام الدراسي  كان هناك استراتيجية واضحة في الوزارة بالكشف بشفافية عن كافة التفاصيل الخاصة  بالعام الدراسي وشكل وضع الامتحانات ".

 

 وتابع شادي زلطة :" تم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بأسئلة امتحانات الثانوية العامة والتي ستكون 85 % اختيار من متعدد و 15 % مقالي ".

 

 واكمل شادي زلطة :"  النماذج الاسترشادية تستهدف تدريب الطلاب على شكل أسئلة  امتحانات الثانوية العامة، كي يتأقلم الطلاب على شكل أسئلة الامتحانات ".

 

 ولفت شادي زلطة :"  النماذج الاسترشادية التي تطرحها الوزارة دقيقة وبها شكل أسئلة الامتحانات خاصة في الجزء الخاص  بأسئلة الاختيار من متعدد"، مضيفا:" نطرح نماذج الإجابة على أسئلة الامتحانات كي نساعد وندرب الطلاب".

 

التعليم وزارة التعليم نماذج استرشادية امتحانات الثانوية اخبار التوك شو

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