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مفاجأة بشأن النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023.. فيديو

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كشف رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، تفاصيل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023.

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النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع التعليم خلال ساعات

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وقال رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "النماذج الاسترشادية هو نماذج من شكل الامتحان الذي يأتي لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للأسئلة المتعددة أو المقالية".

 

وأوضح رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، : "امتحان الثانوية العامة هذا العام قسمين، قسم الأسئلة بنظام الاختيار المتعدد والأسئلة المقالية"، لافتا: "


وأشار رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 تأتي لكي لا يتفاجئ الطالب بشكل الامتحان"، مضيفا: "اسئلة الامتحانات لن تكون هي الاسئلة الموجودة في النماذج الاسترشادية".

 

وتابع رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "النماذج الاسترشادية موجودة لكل المواد الخاصة لطلاب الثانوية العامة"، لافتا: "الأسئلة المقالية ستكون من المواد والموضوعات التي درسها الطالب"، لافتا: "15 % من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطالب المتميز".
 

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