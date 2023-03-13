مفاجأة بشأن النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023.. فيديو

كشف رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، تفاصيل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقال رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "النماذج الاسترشادية هو نماذج من شكل الامتحان الذي يأتي لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للأسئلة المتعددة أو المقالية".

وأوضح رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، : "امتحان الثانوية العامة هذا العام قسمين، قسم الأسئلة بنظام الاختيار المتعدد والأسئلة المقالية"، لافتا: "



وأشار رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 تأتي لكي لا يتفاجئ الطالب بشكل الامتحان"، مضيفا: "اسئلة الامتحانات لن تكون هي الاسئلة الموجودة في النماذج الاسترشادية".

وتابع رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "النماذج الاسترشادية موجودة لكل المواد الخاصة لطلاب الثانوية العامة"، لافتا: "الأسئلة المقالية ستكون من المواد والموضوعات التي درسها الطالب"، لافتا: "15 % من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطالب المتميز".

