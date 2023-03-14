الخطوط السعودية والرياض للطيران تستحوذان على طائرات بوينج 787

قال مصدر مطلع، الاثنين، إنه من المتوقع أن تبيع شركة بوينج ما يقرب من 80787 طائرة دريملاينر لشركتي طيران سعوديتين.

ومن المتوقع الإعلان عن الخطة- التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي- حيث ستبلغ قائمة أسعار 78 طائرة ما يقرب من 37 مليار دولار، وعادة ما تحصل شركات الطيران على خصومات غير معلنة عند شراء الطائرات.

وأوضح المصدر، أن الخطوط الجوية العربية السعودية، المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية الجديدة (الرياض للطيران) ستستحوذان على طائرات بوينج 787.

وأضاف المصدر إنه من المتوقع أن تشتري شركات الطيران ما مجموعه 78787 طائرة مقسمة بين الشركتين، ولديها خيارات لشراء 43 أخرى.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسمياً يوم الأحد عن إنشاء شركة طيران الرياض، برئاسة المخضرم في الصناعة، توني دوغلاس، في الوقت الذي تتجه فيه المملكة للتنافس مع مراكز النقل والسفر الإقليمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن طيران الرياض ستخدم أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، مستفيدة من موقع المملكة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأضافت أنه من المتوقع أن تضيف شركة الطيران الجديدة 20 مليار دولار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، وأن تخلق أكثر من 200 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

طيران الرياض مملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك أكثر من 600 مليار دولار من الأصول، ويقود جهود المملكة لتنويع اقتصادها والتخلص من الاعتماد على النفط فقط.

وقالت مصادر بالقطاع لـ"رويترز": إن السعودية كانت في أكتوبر/تشرين الأول في مفاوضات متقدمة لطلب ما يقرب من 40 طائرة A350 من إيرباص ، بينما كانت بوينج تضغط أيضا من أجل شريحة من التوسع في النقل بالمملكة.

وتأتي الصفقة السعودية؛ في أعقاب طلب كبير في ديسمبر من شركة يونايتد إيرلاينز (UAL.O) لشراء 100 طائرة 787 دريملاينر و 100 طائرة 737 ماكس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت “رويترز”، حصريًا، أن شركة الطيران الهندية IndiGo تجري محادثات مع بوينج وإيرباص؛ لشراء أكثر من 500 طائرة، وهو أمر تم توسيعه ليشمل طائرات عريضة البدن مثل 787 أو إيرباص A330neo.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الجمعة أنها ستسمح لشركة Boeing باستئناف تسليم طائرات 787 هذا الأسبوع التي تم تعليقها مؤقتًا منذ فبراير.