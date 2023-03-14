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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم دولي: البنك الأهلي استحق ركلتي جزاء أمام بيراميدز

صدى البلد

انتقد محمد صلاح عبد الفتاح، الحكم الدولي السابق، لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب اختيار حمادة القلاوي لإدارة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بالدوري العام.

وقال عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الحكم متواجد في المعسكر الخاص بالحكام، وكان لا بد من الاستعانة بحكم آخر".

وأضاف الحكم الدولي السابق: "البنك الأهلي استحق ركلة جزاء في الشوط الأول؛ بعد ارتطام الكرة في يد مدافع فريق بيراميدز، وكانت هناك ركلة جزاء أخرى للبنك أيضًا في الشوط الثاني؛ بعد دفع المدافع لمهاجم المنافس".

واختتم حديثه: "معسكر الحكام الذي بدأ اليوم، كان اختبارا بدنيا، وتعرض فيه محمد الصباحي للإصابة، ومحمد الحنفي اعتذر عن الاختبار؛ بسبب الإجهاد، وكانت هناك محاولات لإقناع بيريرا بالتغاضي عن هذا الاختبار، ولكنه رفض، وأصر على إقامته".

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