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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 16 شخصا في حادث تصادم بين ميكروباص وأتوبيس بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اصيب 16 شخصا بكدمات وكسور في أماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واتوبيس بطريق بلبيس اتجاه انشاص الرمل أمام عزبة ابوشرف، وتم نقل المصابين الي مستشفى الزوامل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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كانت الأجهزة الأمنية تلقت أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزوامل يفيد باستقبال 16 شخص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واتوبيس بطريق بلبيس اتجاه انشاص الرمل أمام عزبة ابوشرف وتم نقل المصابين الي مستشفى الزوامل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية الرعاية الصحية حادث تصادم طريق بلبيس تصادم ميكروباص حادث تصادم سيارة المصابين

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