إصابة 16 شخصا في حادث تصادم بين ميكروباص وأتوبيس بالشرقية

اصيب 16 شخصا بكدمات وكسور في أماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واتوبيس بطريق بلبيس اتجاه انشاص الرمل أمام عزبة ابوشرف، وتم نقل المصابين الي مستشفى الزوامل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزوامل يفيد باستقبال 16 شخص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واتوبيس بطريق بلبيس اتجاه انشاص الرمل أمام عزبة ابوشرف وتم نقل المصابين الي مستشفى الزوامل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.