إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب ونش وحدة محلية بالشرقية

إصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث إنقلاب ونش خاص بوحدة محلية دائرة مركز الزقازيق بطريق الزقازيق بني شبل وتم نقل المصابين إلى مستشفي الزقازيق الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزقازيق الجامعي بإستقبال كل من "عزت ع م" 37 سنة مصابا بإشتباه كسر بالفقرات القطنية و"أسامة م ا" 45 سنة مصابا بإشتباه كسر بالذراع اليسرى و"ايمن م ع" 45 سنة مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب ونش خاص بوحدة محلية دائرة مركز الزقازيق بطريق الزقازيق بني شبل وتم نقل المصابين الي مستشفي الزقازيق الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.