حقوق البرلمان: الرئيس السيسي حريص على نقل حقيقة ملف سد النهضة للشركاء الأوروبيين

أكد النائب محمد سلطان ، عضوٍ مجلس النواب ، أن زيارة رئيسة وزراء الدنمارك، تأتي في إطار تشاور مصر مع الدول الأوروبية بشأن القضايا العالمية الكبرى وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وما تحمله من تداعيات سلبية على العالم أجمع.

وأشاد سلطان، في بيان له اليوم، بحرص الرئيس السيسي دائما عن الحديث عن ملف سد النهضة في كافة لقاءاته وزياراته الخارجية ، مشددا على أن مصر تنقل حقيقة هذا الملف للعالم وذلك من أنها ليست ضد التنمية في إثيوبيا وأنها استمرت في المفوضات لأكثر من ١٠ سنوات وذلك من أجل التوصل لحل سلمي يحقق المصلحة للدول الثلاثة .

وأكد سلطان، أن دولة الدنمارك من الشركاء التجاريين الهامين لمصر، كما أن إسهامها في الاقتصاد العالمي كبير، مؤكدا ان مصر تحتاج التشاور مع شركاء دول أوروبا حول قضاية هامة والاستماع إلى تقييم رئيسة وزراء الدنمارك لهذا المشهد وتداعياته.

واختتم سلطان ، بالتأكيد على أن القيادة السياسية تبذل العديد من الجهود الدبلوماسية لتعزيز مكانة الدولة المصرية وتأكيد دورها المحوري بالمنطقة.