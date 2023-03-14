فيريرا يجهز مفاجآة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال

ينوى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا إجراء عدد من التغييرات فى تشكيل الزمالك فى المباراة القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء الجمعة المقبل في اطار منافسات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا .

ويدرس فيريرا الدفع بمحمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض في التشكيل الأساسي خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال أفريقيا بعد عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق استغلالا لخبرته .

وأكد مصدر بالجهاز الفني للزمالك أن مشاركة الونش ستكون على حساب محمد عبد الغني في ظل تراجع مستوى الأخيرة في المباريات الماضية.

وكان " الونش" شارك كبديل في لقاء إنبي الأخير في مسابقة الدوري بعد عودته من الإصابة.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.