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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

صاحبة صديقتك عجباني.. الحرام ينهي حياة عامل على يد مقاول في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

جريمة مأساوية شهدتها منطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة، حين أنهى مقاول حياة صديقه العامل بسبب مشاجرة نشبت بينهما لطلب المجني عليه إقامة علاقة غير شرعية مع صديقة صديقته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي افاد بالعثور على اشلاء آدمية داخل قمامة بمنطقة العجوزة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وشكلت فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف الملابسات.

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بالانتقال والفحص تبين العثور على أشلاء خاصة بشخص مقطعة في أكياس، وعلى الفور تم نقل الأشلاء إلى المشرحة ومراجعة كاميرات المراقبة بموقع البلاغ وتكثيف الجهود لكشف هوية الجثة.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف هوية المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته تفصيليا واقر أن المجني عليه طلب منه إقامة علاقة غير شرعية مع صديقة صديقته ونشبت بينهما مشاجرة قام على اثرها بالتخلص منه.

وباشرت جهات التحقيق في الجيزة التحقيقات في الواقعة واستمعت إلى أقوال المتهم، وورد إليها تحريات المباحث في الواقعة وتقرير الطب الشرعي الخاص بجثة المجني عليه.

إحالة قاتل عامل العجوزة إلى الجنايات

وبعد إنتهاء التحقيقات أحال المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية مقاول إلي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل شخص يعمل في معرض سيارات بسبب رغبته في إقامة علاقة مع صاحبة صديقته.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينه و المجني عليه مشادة بسبب فتاة صاحة لصبحته نشب على أثرها شجار احتدت وطأته فأشعلت نار غضبه وأمرته نفسه إزهاق روح المجني عليه فاستل سلاحا أبيضا وسدد له عدة طعنات قاسيات استقرت بموضع قاتل من جسده الصدر لتحقيق قتله وما أن فاضت روحه لبارئها حتى اوعز له شيطانه بفكرة الخلاص من الجثمان فقام بشراء أدوات من محل وقام بتقطيع كل أعضاء جسده وتخلص منها بوضعها فى كيس أبيض وقام برميها فى مقلب للزبالة وبعد عودته لمنزله وجد قطعه من يد المجني عليه فقام برميها فى شقة جاره و احرز أسلحة بيضاء وقاطع كهربائي مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانوني.

الجيزة مديرية امن الجيزة مقاول العجوزة علاقة غير شرعية أخبار الحوادث

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