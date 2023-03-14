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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تعتمد 14 مشروعا لـ«حياة كريمة» في 19 محافظة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على الطلبات المقدمة من المحافظين بشأن إقامة عدد من المشروعات، والتى تعتبر من ذات النفع العام، ومنها المشروعات التى تتبع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإجمالي 144 مشروعاً فى 19 محافظة.

وتمت الإشارة إلى أن المشروعات المقرر إقامتها منها، مشروعات محطات معالجة صرف صحي، ومحطات معالجة مخلفات صلبة لتحويلها إلى طاقة كهربائية، ومجمع خدمات حكومية، وسوق نموذجية لتداول الماشية، ووحدة إنقاذ نهرى، ومركز للأمومة والطفولة، ومستشفى تأمين صحى شامل، ونقاط إطفاء، ونقطة شرطة، ومكاتب بريد، ووحدات صحية، ومسجد، وكنيسة، ومراكز شباب، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومشروعات سكنية وخدمية، وغير ذلك من المشروعات. 
- وافق مجلس الوزراء على تعاقد بعض مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية مع كل من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، للترخيص بالانتفاع ببعض المرافق والمنشآت والمساحات بتلك المراكز، لإنشاء 6 فروع للبنكين بها. 

كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع بنك مصر للترخيص بالانتفاع بمبنى تابع لمجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقات تأتي فى إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها، والسعى نحو إيجاد البدائل الممكنة للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للوزارة لتصبح تلك المراكز قادرة على تحقيق أهدافها المنشأة من أجلها والوفاء بتقديم أفضل الخدمات الشبابية والرياضية.
 

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