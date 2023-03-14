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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وفاة الأميرة أريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز

السعودية - علم
السعودية - علم

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا عاجلا أعلن فيه وفاة الأميرة اريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود. 

وذكر الديوان الملكي في بيانه قائلا : انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود. 

وكشف البيان عن ميعاد ومكان صلاة الجنازة علي الأميرة السعودية مضيفا : وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود في محافظة جدة.

واختتم الديوان الملكي بيانه بالجهة الأميرة اريج قائلا : تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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