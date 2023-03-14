السعودية.. وفاة الأميرة أريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا عاجلا أعلن فيه وفاة الأميرة اريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيانه قائلا : انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

وكشف البيان عن ميعاد ومكان صلاة الجنازة علي الأميرة السعودية مضيفا : وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود في محافظة جدة.

واختتم الديوان الملكي بيانه بالجهة الأميرة اريج قائلا : تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.