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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة شهر رمضان.. سحب قرارات جزاءات الموظفين بمحافظة شمال سيناء

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

قرار  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اعتبارا من غدا الأربعاء سيتم سحب القرارات  الصادرة بتوقيع الجزاءات على الموظفين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات عن الفترة من ١-٧-٢٠٢٢ وحتى ١٥-٣-٢٠٢٣ بحد أقصى  ٥ أيام جزاء، بمناسبة  قرب حلول شهر رمضان .

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء برئاسته  وبحضور السكرتير العام للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات.

مذكرة تفصيلية:


كما قرر المجلس انه من تجاوز ٥ أيام جزاء يتم العرض لكل حالة على حدة  بمذكرة تفصيلية على اللواء محافظ شمال سيناء،  للنظر واتخاذ اللازم. 

كما تقرر  تشديد العقوبة اذا تكرر الجزاء  مرة اخري من نفس الموظف حتى نهاية العام  الجاري ٢٠٢٣م.

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