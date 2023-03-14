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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

الهلال وصنداونز
الهلال وصنداونز

تعتبر مباراة الهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي الأهم في دوري أبطال إفريقيا خلال دور المجموعات، بسبب ما سيترتب عليها من نتائج قد تغير مصير الفرق المتأهلة في المجموعة.

وينتظر النادي الأهلي نتيجة المباراة من أجل حسم موقفه من الاستمرار في المنافسة على الصعود أو ضياع الأمل واقتناص الهلال السوداني بطاقة التأهل للدور ربع النهائي برفقة صنداونز.

ماذا يحتاج الأهلي من أجل الصعود ؟

الأهلي في موقف متأزم للغاية حيث حل ثالثًا في مجموعته برصيد 4 نقاط خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثاني بـ 9 نقاط، وصن داونز صاحب المركز الأول بـ 10 نقاط.

وارتبط صعود الأهلي للدور القادم بأقدام الغير حيث يحتاج الأهلي الفوز في مباراتين مع تعثر الهلال في مثلهما.

وفي حال تعثر الهلال السوداني في المباراة القادمة أمام صن داونز، قد تبدو الأمور سهلة للأهلي لاعتبارات فروق القوة والتاريخ بينه وبين الهلال والقطن الكاميروني.

وحال فوز الهلال بملعبه على صن داونز يتأهل الهلال وصن داونز رسميًا إلى دور الثمانية دون النظر لنتائج أي مباريات أخرى، ما يعني إقصاء الأهلي من دور المجموعات.

وفي حالة تعادل الهلال مع صن داونز، سيرتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط، وهو ما يمكن للأهلي الوصول إليه عبر الفوز على القطن في الكاميرون والهلال في القاهرة.

وفي هذه الحالة، إذا فاز الأهلي على الهلال بنتيجة أكبر من 1 – صفر، سيتأهل بصحبة صن داونز، أما إذا فاز بهدف وحيد سيتم حسم التأهل بفارق الأهداف.

وإذا خسر الهلال أمام صن داونز بالسودان، تعني تأهل الأهلي حال فوزه بمباراتيه مع القطن والهلال، حيث سيرفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما سيتوقف رصيد الهلال عن 9 نقاط.

صن داونز يرد على إمكانية التفويت 

وعن الحديث عن تفويت صن داونز المباراة لصالح الهلال السوداني من أجل خروج الأهلي، أكد خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز، أن الفريق سيواجه الهلال في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بهدف الفوز، نافيًا وجود أي نية لتفويت المباراة؛ من أجل الإطاحة بالأهلي.

وقال خالد علي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "سنواجه الهلال كما قال مدرب الفريق بهدف الفوز، حيث يرغب الفريق في استمرار سجله القياسي في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة، حساباتنا فقط متعلقة بالفوز في كل المواجهات".

وأضاف: "مدرب الفريق أخبر لاعبيه بأنه لن يرضى إلا بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ولا يوجد لاعبون أساسيين واحتياطيين في الفريق ونظام التدريب، أي لاعب متاح هو أساسي، ما عدا المصابين، ومدرب الفريق وجه رسالة قوية للاعبين، مفادها بأنه يلعب من أجل الفوز داخل وخارج ملعبه".

وأكد أن الكلام عن التفويت؛ يسيء لأي فريق محترف، وأي فريق يلعب بشرف، ولا يصح أن يتردد، وأريد من الجمهور ألا يشعر بالغضب؛ لأنه ليس له أي أساس من الصحة".

قرار من كاف ورقابة مكثفة 

ووفقًا للصحافة السودانية، نشرت صحيفة كورة سودان، السودانية أن الأهلي تلقى تأكيدات بأن مواجهة الهلال وصن داونز ستكون تحت رقابة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأشارت الصحيفة إلى أن  القرار يأتي تحسبًا لأي أمور لا علاقة لها بكرة القدم بحسب مسئولي الأهلي (تفويت المباراة والتلاعب في النتيجة".

موعد مباراة الهلال وصن داونز 

ويستقبل الهلال السوداني صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في الثالثة عصرًا على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني 

تنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة 3 عصر الجمعة 17 مارس بتوقيت القاهرة، حيث ستقام المباراة في الكاميرون.

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