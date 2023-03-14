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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يضبط 36 متهما بحوزتهم 43 قطعة سلاح ناري باسيوط

المضبوطات
المضبوطات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى (مركز شرطة الفتح، قسم شرطة أسيوط الجديدة).

وأسفرت الحملة عن ضبط (43) قطعة سلاح نارى عبارة عن (11 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش – 18 فرد محلى – طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (36 متهم " لعدد 12 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (9) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (641) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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