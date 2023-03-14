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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية يوجِّه قافلة توعوية لواعظات الأزهر إلى مدن وقرى جنوب سيناء

صدى البلد

وجَّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قافلة دعوية لواعظات الأزهر إلى محافظة جنوب سيناء لتنفيذ برنامج دعوي وتوعوي في مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية في جميع محافظات مصر.


وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن القافلة التي انطلقت إلى مدينة الطور بجنوب سيناء وتستمر على مدار أسبوع كامل تأتي في إطار استراتيجية المجمع الدعوية التي تحقق الرسالة العليا للأزهر في توعية الناس بأمور دينهم ومواجهة كل فهم خاطئ من شأنه أن ينال من صحيح هذا الدين أو يتسبب في تكدير السلم المجتمعي.


فيما قالت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات: إن القافلة التي يشارك فيها واعظات الأزهر تستهدف تحقيق التواصل الفعّال مع الجمهور خاصة من السيدات؛ لحاجتهن الملحة إلى المعرفة باعتبار ما لهن من إدارة شئون أسرهن وبما ينعكس على تربية وتقويم الأجيال القادمة.

الإمام الاكبر واعظات الأزهر الدكتور نظير عي اد

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