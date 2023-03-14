بث مباشر.. انطلاق فعاليات ملتقى شبهات وردود بالجامع الأزهر

انطلقت، فعاليات ملتقى "شبهات وردود" بالجامع الأزهر الشريف ، التي تدور حول : " أدب التعامل مع القرآن الكريم"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.



يأتي ذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، للتأكيد على الآداب التي يجب الالتزام بها عند قراءة القرآن الكريم ، خاصة خلال شهر القرآن، حيث يستعرض المحاضرون خلال الملتقى عدد من النصائح التي يجب ان يتحلى بها المسلم في شهر رمضان المبارك.

ويحاضر في ملتقى هذا الأسبوع الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذالعقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية السابق بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ويدير الحوار أ.سعد المطعني، المدير السابق لإذاعة القرآن الكريم.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن هذا الملتقى من الأنشطة المهمة التي يحرص الرواق والجامع الأزهر على انعقادها، لافتا إلى أنه يتم اختيار عناوين الملتقيات وفقا لمستجدات الظروف الراهنة والشبهات الدائرة حول ثوابت الشرع الحنيف ، وما يواجه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من متغيرات ، مؤكدا أن اختيار القضايا تتأتى وفقا لما يعيشه الشارع المصري من أحداث تهم قطاع عريض من الجماهير، ولم يتوقف على تفنيد الشبهات التي تثار حول الإسلام فحسب، بل يناقش كل القضايا في مصر وخارجها.

وأشار إلى أنه مع اختيار العناوين ، يتم اختيار المحاضرين بعناية شديدة، حسب موضوع الملتقى، وبالتالي يتم اختيار التخصصات والقامات سوء من أعضاء هيئة كبار العلماء أو كبار العلماء والخبراء في مختلف التخصصات من جامعة الأزهر وخارجها ، حسب الموضوع الذي يتم مناقشته.

من جهته، أضاف الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى "شبهات وردود" يرد على الكثير من الشبهات التي يرددها البعض، ويتم الرد عليها من قبل العلماء من مختلف التخصصات بالأزهر الشريف، لتصويب المفاهيم المغلوطة الدائرة في أذهان المواطنين، وتوضيحها بالأدلة القاطعة عقلا ونقلا ، وفتح حوار مع الجمهور حول هذه القضايا للإجابة على كافة التساؤلات.

يذكر أن الصفحة الرئيسية للجامع الازهر عبر الفيس بوك ، تنقل فعاليات ملتقى "شبهات وردود" الذي يُعقد الثلاثاء من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر البث المباشر.

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https://fb.watch/jgedVGEMy2/