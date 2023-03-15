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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين بقتل شاب لخلافات سابقة في الشرقية

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي بيومي محاكمة المتهمين بقتل مواطن بمركز شرطة الحسينية بسبب خلافات سابقة بينهم.

تعود تفاصيل القضية رقم 19409 ليوم 2 من شهر أبريل لسنة 2022 جنح مركز الحسينية والمقيدة برقم 1418 لسنة 2022، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفى الحسينية تفيد وصول "محمد عبد الرحمن" جثة هامدة إلى المستشفى إثر إصابته بطلقات نارية على يد آخرين.

وقام ثلاثة أشخاص بالتوجه إلى منزل "محمد عبد الرحمن" مقيم بمركز الحسينية، وقاموا بقتله مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلافات سابقة بينهم، وأعدوا لذلك الغرض دراجة آلية موتوسيكل، مركبة و سلاحان ناريان وذخائر من ذات عيراهما بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار مع الثاني، مع اختيار ميعاد تواجده في منزله ليلا وتوجهوا صوبه، عقب أن أيقنوا تواجده به وما أن شعروا بتواجده خلف باب مسكنه، وقُبيل فتحه للباب بادروا بإطلاق عدة أعيرة نارية أدت إلى إحداث ثقوب بباب المسكن وإصابة المجني عليه.

وعقب ذلك حاول المتهم الثاني الدخول إلى المسكن بينما حاول المجني عليه منعهم حتى استأنفوا إطلاق الأعيرة النارية صوبه، وأحدثوا به إصابات أودت بحياته ولاذوا بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتحويلهم إلى النيابة العامة التي أمرت بتحويلهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قررت تأجيل القضية ليوم الأربعاء المقبل.

محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق مركز شرطة الحسينية

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