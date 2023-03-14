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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب جريان مياه السيول بوسط سيناء.. حملة لتطهير مجرى وادي العريش

سارع مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء ، بتطهير مجرى وادي العريش، تحسبا لوصول مياه السيول من مناطق وسط سيناء، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عقب تعرض مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء إلى سقوط أمطار غزيرة وحدوث سيول في الوديان.

 

وتتعرضت محافظة شمال سيناء لموجة من الطقس السيء وسقوط أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء والمناطق الجبلية، حيث أغلقت الأجهزة المعنية طريق الحسنة نخل بسبب جريان للسيل وقطع السيل الطرق الرئيسية. 

 

معدات المجلس :


وأكد اللواء أسامه أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم دفع معدات مجلس المدينة لتطهير مجرى سيل وادي العريش حتي مصب ساحل البحر الأبيض المتوسط وإزالة العوائق الموجودة به وتسهيل حركه المياه في حال حدوث سيول .

 

وأضاف أن فريق الأزمات بالمجلس، مستمر سحب مياه الأمطار من الشوارع  الرئيسية والميادين العامة بالعريش ، بعد تعرض المحافظة لسقوط أمطار طوال الليل، حيث دفع مجلس مدينة العريش بسيارات سحب مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، وسحب المياه من مناطق تجمعات مياه الأمطار حتى لا تتأثر حركة سير السيارات والمواطنين.

سيناء السيول وادي جريان مياة

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