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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام لمحافظة بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لقرارات تخصيص بعض الأراضي

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف،اجتماعاً بأعضاء  اللجنة التي شكلها المحافظ لمراجعة موقف الأراضي الصادر بشأنها قرارات تخصيص بنطاق المحافظة.

وذلك بحضور: لمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان ،وأعضاء اللجنة من :الأملاك، الزراعة، الطب البيطري، الصحة، الأبنية التعليمية،التربية والتعليم، التضامن ،الشباب والرياضة ،الإسكان، شركة الكهرباء ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ، الطرق والنقل ، القوى العاملة، الأوقاف ، الأزهر،الاستثمار ، الإسعاف، البريد، التأمين الصحي.

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وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام مع التنفيذيين أعضاء اللجنة من رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات وشركات المرافق ، قرارات التخصيص  بكل وحدة محلية ونوعية المشروع والقطاع ، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات متعلقة بموقف  تلك الأراضي،مؤكداً على توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم"،بأهمية التنسيق وتدقيق ومراجعة كافة قرارات التخصيص  ومطابقتها بما تم تنفيذه على أرض الواقع،وذلك في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء  بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة،وتنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة لتخصيص الأراضي ومدى الاستفادة الفعلية من استخدامهافي صالح الغرض المخصص لها،وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية

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