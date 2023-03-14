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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط أمريكي يعلن موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

صرح ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستُهزم في الأشهر القليلة المقبلة، كما أن مئات الآلاف سيقتلون أو يؤسرون.

وقال الضابط الأمريكي، "كل أوكراني موجود الآن في ساحة المعركة سيموت أو يؤسر في الأشهر القليلة المقبلة. نحن نتحدث عن مئات الآلاف من الأشخاص. هذا هو مصيرهم". حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأكد ريتر، أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على اختراق الدفاعات القوية للجيش الروسي، وبالتالي فإن الجيش الأوكراني سيتكبد "خسائر فادحة" في الهجوم.  

وأضاف المسؤول الاستخباري الأمريكي السابق، أن فشل كييف سيتضح هذا الصيف مع نفاد الذخيرة ومواد التعبئة.

وكان ريتر توقع سابقًا أن أوكرانيا ستفقد سيطرتها على أوديسا وساحلها على البحر الأسود.

وتابع أيضا: سوف يدفع الجيش الروسي العدو إلى مسافة من شأنها أن تؤمن روسيا من أنظمة المدفعية الغربية بعيدة المدى التي تم تسليمها إلى كييف.

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