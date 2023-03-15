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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتخفيض 70%.. النترا الشكل الجديد 2022

هيونداي النترا موديل
هيونداي النترا موديل 2023

أعلن مجلس النواب منذ فترة عدة تعديلات جديدة كانت أبرزها خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

هيونداي النترا موديل 2023


وتمت التعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات ، و مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023 .

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بالإضافة إلى تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، وإعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات مدرجة الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة .

هيونداي النترا موديل 2023


وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

هيونداي النترا موديل 2023


وتأتى السيارة هيونداي النترا موديل 2023 ، واحدة من اهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها الى مصر واستيرادها .


وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة  هيونداي النترا موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر  14.467 دولار ، اما الفئة المتوسطة 10.850 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 10.127 دولار .

هيونداي النترا موديل 2023


تعتمد السيارة هيونداي النترا موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 126 حصانا، بسعة 1600 سي سي، و 157 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.


يبلغ متوسط استهلاك السيارة هيونداي النترا موديل 2023 للوقود نحو 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر، تتسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 11.6 ثانية.

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