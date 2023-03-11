أسعار ومواصفات أوبل موكا 2023 الجديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز موكا خلال شهر مارس الجاري .
وأوضح وكيل أوبل ، ان السيارة موكا موديل 2023 ، تاتى ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الكروس اوفر . ، وتمت زيادة سعرها ١٧٠ ألف جنيه الي ١٩٠ ألف جنيه .
اما عن قوة السيارة أوبل موكا موديل 2023 فتاتي ب ١٣٠ حصان من خلال محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.
و تتسارع السيارة أوبل موكا موديل 2023 من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتضم السيارة أوبل موكا موديل 2023، عدد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من 8 وسائد هوائية ، فرامل مانعة الانغلاق ، برنامج توزيع الفرامل ،نظام الاتزان الالكتروني ، برنامج مانع الانزلاق ، نظام تنبيه السائق ، نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار ، باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة ، نظام مراقبة ضغط الإطارات ، مواصفات الأمان لمقعد الأطفال ، فرامل يد كهربائية.
وتاتي السيارة أوبل موكا موديل 2023 بمجموعة من التجهيزات، ومنها نظام مثبت ومحدد السرعة ، حساسات ركن خلفية ، مصابيح ضباب خلفية ، مصابيح خلفية من الليد ، إضاءة نهارية من الليد ، إضاءة شبورة امامية من الليد ، كاميرا خلفية بانوراما- مرايا داخلية ذاتية التعتيم ، ضبط المرايات الجانبية كهربائيا ، حساسات إضاءة ومطر ، زجاج خلفي و جانبي معتم ، جنوط رياضية 17 بوصة .
بالاضافة الي مفتاح ذكي لتشغيل المحرك ، فتح الأبواب باللمس ، تكييف أوتوماتيكي ، نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية ، نظام التعرف على إشارات المرور ، ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات ، عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط ، فتح وغلق المنافذ الجانبية بضغطة واحدة ، مسند يد أمامى ونظام التعرف على الصوت ، بدالات رياضية نقل السرعات ، عدد 6 مكبرات صوتية ، شاشة 10 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي ، شاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط .
اما الفئة الثانية للسيارة أوبل موكا موديل 2023 ، فتاتي ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى منها مقاعد داخلية من القماش والجلد مطعمة بخطوط حمراء ، تصميم داخلي للطابلو محاط بالأحمر دواسات رياضية من الكروم ، شاحن موبايل لاسلكي ، الإضاءة بخاصية IntelliLux LED® Matrix ، سقف أسود ، حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون الأحمر ، بخطوط حمراء ، سقف داخلي و شماسات من اللون الأسود ومزودة باضاءة ليد- جنوط رياضية 18 بوصة .
اما أسعار أوبل موكا 2023 الجديدة:
- فئة ELEGANCE بسعر ٩٣٠ ألف جنيه بدلا من ٧٦٠ ألف جنيه .
- فئة GS Line بسعر ٩٩٠ ألف جنيه بدلا من ٨٠٠ ألف جنيه .