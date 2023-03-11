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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات أوبل موكا 2023 الجديدة

أوبل موكا موديل 2023
أوبل موكا موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز موكا خلال شهر مارس الجاري .

السيارة أوبل موكا موديل 2023


وأوضح وكيل أوبل ، ان السيارة موكا موديل 2023 ، تاتى ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الكروس اوفر . ، وتمت زيادة سعرها ١٧٠ ألف جنيه الي ١٩٠ ألف جنيه .


اما عن قوة السيارة أوبل موكا موديل 2023 فتاتي ب ١٣٠ حصان من خلال محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

السيارة أوبل موكا موديل 2023

و تتسارع السيارة أوبل موكا موديل 2023 من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

السيارة أوبل موكا موديل 2023

وتضم السيارة أوبل موكا موديل 2023، عدد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من 8 وسائد هوائية ، فرامل مانعة الانغلاق ، برنامج توزيع الفرامل ،نظام الاتزان الالكتروني ، برنامج مانع الانزلاق ، نظام تنبيه السائق ، نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار ، باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة ، نظام مراقبة ضغط الإطارات ، مواصفات الأمان لمقعد الأطفال ، فرامل يد كهربائية.


وتاتي السيارة أوبل موكا موديل 2023 بمجموعة من التجهيزات، ومنها نظام مثبت ومحدد السرعة ، حساسات ركن خلفية ، مصابيح ضباب خلفية ، مصابيح خلفية من الليد ، إضاءة نهارية من الليد ، إضاءة شبورة امامية من الليد ، كاميرا خلفية بانوراما- مرايا داخلية ذاتية التعتيم ، ضبط المرايات الجانبية كهربائيا ، حساسات إضاءة ومطر ، زجاج خلفي و جانبي معتم ، جنوط رياضية 17 بوصة .

بالاضافة الي مفتاح ذكي لتشغيل المحرك ، فتح الأبواب باللمس ، تكييف أوتوماتيكي ، نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية ، نظام التعرف على إشارات المرور ، ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات ، عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط ، فتح وغلق المنافذ الجانبية بضغطة واحدة ، مسند يد أمامى ونظام التعرف على الصوت ، بدالات رياضية نقل السرعات ، عدد 6 مكبرات صوتية ، شاشة 10 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي ، شاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط .

 

اما الفئة الثانية للسيارة أوبل موكا موديل 2023 ، فتاتي ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى منها مقاعد داخلية من القماش والجلد مطعمة بخطوط حمراء ، تصميم داخلي للطابلو محاط بالأحمر   دواسات رياضية من الكروم ، شاحن موبايل لاسلكي ، الإضاءة بخاصية IntelliLux LED® Matrix ، سقف أسود ، حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون الأحمر ، بخطوط حمراء ، سقف داخلي و شماسات من اللون الأسود ومزودة باضاءة ليد- جنوط رياضية 18 بوصة .

اما أسعار أوبل موكا 2023 الجديدة:

- فئة ELEGANCE بسعر ٩٣٠ ألف جنيه بدلا من ٧٦٠ ألف جنيه .
- فئة GS Line بسعر ٩٩٠ ألف جنيه بدلا من ٨٠٠ ألف جنيه .

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