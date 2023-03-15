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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خفيفة وسهلة.. طريقة عمل مقبلات بطاطس مشوية بالفرن

طريقة عمل مقبلات
طريقة عمل مقبلات بطاطس مشوية بالفرن

تعتبر طريقة عمل مقبلات بطاطس مشوية بالفرن من وصفات الخضراوات المشهورة جدا علي مستوي العالم والجميع يحبونها ولا تخلو مائدة من طبق البطاطس، بالإضافة إلى أنها غنية بالفوائد كما أن سعراتها الحرارية أقل من المقلية.

 

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وقدّم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مقبلات بطاطس مشوية بالفرن، وهي من الاكلات المصرية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 40 دقيقة، ويمكن أن تكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل مقبلات بطاطس مشوية بالفرن

 

طريقة عمل مقبلات بطاطس مشوية بالفرن

 

مقادير طريقة عمل مقبلات بطاطس مشوية بالفرن

 زيت زيتون
750 جرام بطاطس مقطعة
ملعقة طعام ملح
ملعقة طعام خردل
نصف كوب ماء ساخن
ربع كوب عصير حامض الليمون
ملعقة طعام من البهار

 

طريقة عمل مقبلات بطاطس مشوية بالفرن:

نضع ربع ملعقة زيت في صينية، ثم نرص قطع البطاطس والملح ونضعها بالفرن.
- في وعاء نضع الخردل والليمون والماء، والزيت ونخلطهم.
- نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها خليط الخردل والبهار ثم نغلفها بورق الألومنيوم.
- نضع البطاطس مرة أخري بالفرن حتي تنضج، ثم نقدمها بجانب الصوصات المفضلة لكم.

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