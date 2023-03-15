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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للاستعداد لأي جوائح غير معروفة

مجلس وزراء الصحة العرب يصدق على مقترح الجزائر بإنشاء وكالة عربية للتنمية

مجلس وزراء الصحة
مجلس وزراء الصحة العرب

 أعلن وزير الصحة الجزائري عبدالحق سايحي، أمس الثلاثاء، أن الدورة الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب صادقت على مقترحات الجزائر المتعلقة بإنشاء وكالة عربية للتنمية الصحية والمركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس فقدان المناعة المكتسبة.
جاء ذلك خلال التصريح الصحفي الذي أدلى به سايحي في ختام أعمال اليوم الثاني والأخير من الدورة الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب التي تحتضنها وترأسها الجزائر تحت شعار "تعزيز الأمن الصحي من أجل تحسين صحة السكان والاستعداد لأي جوائح غير معروفة".
وأوضح أن المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس فقدان المناعة المكتسبة "سيكون بمثابة مركز مرجعي للمنطقة العربية"، مشيرا إلى أن هذه الدورة قد "تبنت أيضا ميكانيزمات جديدة تهدف إلى تحسين صحة مواطني الدول العربية".
يذكر أن جدول أعمال هذه الدورة تناول مسائل استراتيجية ذات طابع مستقبلي تهم العالم العربي وتتعلق بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة إنشاء هيئات صحية من شأنها تعزيز التعاون العربي، فضلا عن مواضيع أخرى تتمحور حول تكثيف الجهود في كافة ميادين الصحة.

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