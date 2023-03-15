«المحمية» و«يحيى وكنوز».. المتحدة تطلق مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة في رمضان|تفاصيل

تأكيدًا على توجه "المتحدة للخدمات الإعلامية" لبناء وتطوير شخصية الطفل المصري، لم تكتف الشركة بعرض مسلسل "رسوم متحركة" واحد موجه للأطفال، بل حرصت على عرض أول عمل "ثلاثي الأبعاد" وهو مسلسل "المحمية" من إنتاج "هاشتاج".



وتعرض قناة "الحياة" فى رمضان المقبل، المسلسل الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول سكان المحمية: (فرح وحمزة) حفيدى حارس المحمية.. وتتعرض المحمية لخطر، ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية وابتكارية، وتحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.

المسلسل مكون من 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندى فى دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبد الحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلى.



ويقول أحمد مهدى مخرج "المحمية" إن "العمل يتحدث عن توعية الأطفال بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الأسماك من الانقراض"، مشيرًا إلى أنه "انتهى من تسجيل الحلقات وحاليًا في مرحلة المونتاج استعداد لعرضه في موسم رمضان المقبل".

مسلسل "المحمية" من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج "هاشتاج" عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.

الموسم الثاني من يحيى وكنوز

كما تستعد الشركة المتحدة وشركة هاشتاج لطرح الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز" خلال الموسم الرمضاني المقبل وذلك بعد أن حقق المسلسل في موسمه الأول نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث الموسم الثاني في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزها شخصية الدكتور عجيب والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

كما يستعرض المسلسل في الجزء الثاني سير عدد من ملوك وحكام مصر القديمة من بينهم الملك خفرع والذي يؤدي صوته الفنان خالد سليم والملك أمنمحات ويؤدي صوته الفنان أحمد العوضي والملك رمسيس الثالث ويؤدي صوته الفنان إسلام جمال وحاكم الإقليم ببي نخت ويؤدي صوته الفنان أحمد صلاح حسني بالإضافة لاستعراض سير ملوك آخرين منهم الملك مينا والملك سنفرو، كما تحمل الأحداث مفاجآت جديدة خاصة بشخصية الملك رمسيس الثاني والذي أدى صوته في الجزء الأول الفنان ياسر جلال.