عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«المحمية» و«يحيى وكنوز».. المتحدة تطلق مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة في رمضان|تفاصيل

المحمية
المحمية

تأكيدًا على توجه "المتحدة للخدمات الإعلامية" لبناء وتطوير شخصية الطفل المصري، لم تكتف الشركة بعرض مسلسل "رسوم متحركة" واحد موجه للأطفال، بل حرصت على عرض أول عمل "ثلاثي الأبعاد" وهو مسلسل "المحمية" من إنتاج "هاشتاج".


وتعرض قناة "الحياة" فى رمضان المقبل، المسلسل الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول سكان المحمية: (فرح وحمزة) حفيدى حارس المحمية.. وتتعرض المحمية لخطر، ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية وابتكارية، وتحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.
المسلسل مكون من 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندى فى دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبد الحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلى.


ويقول أحمد مهدى مخرج "المحمية" إن "العمل يتحدث عن توعية الأطفال بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الأسماك من الانقراض"، مشيرًا إلى أنه "انتهى من تسجيل الحلقات وحاليًا في مرحلة المونتاج استعداد لعرضه في موسم رمضان المقبل".
مسلسل "المحمية" من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج "هاشتاج" عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.

 

الموسم الثاني من يحيى وكنوز

 

كما تستعد الشركة المتحدة وشركة هاشتاج لطرح الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز"  خلال الموسم الرمضاني المقبل وذلك بعد أن حقق المسلسل في موسمه الأول نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث الموسم الثاني في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزها شخصية الدكتور عجيب والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

كما يستعرض المسلسل في الجزء الثاني سير عدد من ملوك وحكام مصر القديمة من بينهم الملك خفرع والذي يؤدي صوته الفنان خالد سليم والملك أمنمحات ويؤدي صوته الفنان أحمد العوضي والملك رمسيس الثالث ويؤدي صوته الفنان إسلام جمال وحاكم الإقليم ببي نخت ويؤدي صوته الفنان أحمد صلاح حسني بالإضافة لاستعراض سير ملوك آخرين منهم الملك مينا والملك سنفرو، كما تحمل الأحداث مفاجآت جديدة خاصة بشخصية الملك رمسيس الثاني والذي أدى صوته في الجزء الأول الفنان ياسر جلال.

 

المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المحمية ابطال يحيي وكنوز دراما رمضان 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

خالد الغندور ينشر قرار فيفا ضد الاهلي بسبب كأس العالم للأندية.. شاهد

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمته مع الزمالك

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ترشيحاتنا

تبدأ من مليون ريال ... إطلاق مزاد اللوحات المميزة الجديد بالسعودية 

هل الإنسان الصالح يرتكب المعاصي والذنوب؟ وكيل بالأوقاف يوضح

أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 15-3-2023

صفعة للرئيس السابق.. ألد أعداء ترامب يدلي بشهادته في قضية نجمة الأفلام الإباحية

الثلوج تغطي جبال اللوز بالسعودية| فيديو

مخاطرة في مباراة الزمالك سينفذها فيريرا.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

الكنافة الغرقانة والشرقانة .. هتبقى ترند رمضان السنة دى

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ