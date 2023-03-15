افتتاح معرض إيمان حكيم بقاعة صلاح طاهر.. تعرف على الموعد

فى إطار الاحتفال العالمى بالمرأة خلال شهر مارس يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية و الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية فى السادسة من مساء الخميس 16 مارس معرض بعنوان “أمس.. اليوم..غدا” للفنانة إيمان حكيم .

وذلك بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتي الثلاثاء 21 مارس ويضم 85 عملا فنيا مستخدمة فيه الألوان الزيتية ، الأكريلك ، الفحم ، السوفت باستل ، والأويل باستل والحبر وتحتفى الفنانة فى معرضها الإستيعادى بدور وتاريخ المرأة وقدرتها على التصدى للعقبات والأعباء والمعتقدات المتوارثة معبرة عن قضايا وطموح وتحديات المرأه على مر العصور .

الفنانة التشكيلية إيمان حكيم عضو بنقابة الفنانين التشكيليين المصريين، واتيليه القاهرة، وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، والمركز العالمي للفنون التشكيلية بأبو ظبي. وأقامت حكيم وشاركت في قرابة مائة معرض فني ما بين شخصي وجماعي، في مصر ،السعودية، ليبيا، إيطاليا، بريطانيا وماليزيا .