عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"القومي لثقافة الطفل" يشارك "العربي للتنمية" احتفاله بمرور 35 عاما على الإنشاء

صدى البلد

يستمر المجلس العربي للطفولة والتنمية بأمانة الدكتور حسن البيلاوي في الاحتفال بمرور ٣٥ عاما على إنشاء المجلس، ومعرض مؤسس المجلس "طلال .. تاريخ تقرأه الأجيال" الذي افتتح يوم ١٠ مارس ويستمر حتى ١٦ مارس، وقد شارك في احتفال اليوم الإثنين ١٣ مارس، المجلس الأعلى للثقافة بأمانة أد. هشام عزمي، ممثلا في المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، وذلك امتدادا لعمق التعاون المستمر بين الجهتين على مدار سنوات طويلة، وفي كلمته أشار الدكتور حسن الببلاوى أن المجلس أسسه الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله عام ١٩٨٧، مؤكدًا أن هذا التأسيس يحكي تاريخ فكر ونضال  الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله واستراتيجيات العمل لتنفيذ أفكاره، مؤكدا أن مصطلح تنمية الطفولة كان بالنسبة للأمير المؤسس رحمه الله هو المدخل الصحيح إلى تحقيق تنمية شاملة في كل أوطاننا العربية، من أجل عزة وكرامة الإنسان العربي، بل والإنسان في كل مكان أينما كان.
 

وقدم الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أد.هشام عزمي، والكاتب محمد ناصف على هذا التعاون من أجل تنمية الطفل العربي.
 

txt

"النهر الخالد" فى ندوة ثقافية على المسرح الصغير

txt

الكتابة التاريخية للجمهور العام..ندوة في بيت السناري

وقد شارك المركز القومي لثقافة الطفل اليوم بحضور الكاتب محمد ناصف، والباحثين أحمد عبد العليم، هالة أحمد عزت، ولاء محمد، بالعديد من الفعاليات والعروض الفنية منها ورشة "تعليم الرسم وطباعة على القماش" للفنانة شيماء مصطفى، وورشة "عروسة الكوباية" للفنانة مروة طلبة.
 

وقدم المركز مجموعة من العروض الفنية منها:
-عرض الأراجوز عن الأمانة للفنان ناصر عبد التواب والفنان أحمد جابر، ثم مجموعة متنوعة من الاستعراضات لفرقة "بنات وبس" ما بين التراث الصعيدي والفلاحي على الأغاني "يا وابور يا مولع، وبابا جاي امتى، واحد اتنين سرجي مرجي، يا أبو اللبايش يا قصب" ثم مجموعة من الاستعراضات على أغاني وطنية منها "يا دنيا سمعاني أبويا وصاني، نعيش لمصر" بقيادة عبد الرحمن أوسكار وأحمد سعيد.
ثم قدمت فرقة "كروكي" لعرائس الماريونت للفنان خالد الخريبي مجموعة من العروض بالعرائس بمشاركة الفنانين ولاء يسري، أحمد مصطفى، والطفلة ملك.
 

واختتمت فعاليات الحفل على المسرح مع فريق كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض والذي تغنى بمجموعة من باقات الأغنيات منها الوطنية والتراثية والشعبية وأغنيات من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل، إدارة أ.عبير محمود، وهندسة صوتية أ.حسام حمدي.
 

وعلى هامش الاحتفال شارك قسم الفنون التشكيلية برئاسة ا.منى متولي، وقسم العلاقات الثقافية بالمركز برئاسة أ.سحر يسري بمعرض لوحات رسومات الأطفال الفائزين بمسابقة مصر في عيون أطفال العالم بعنوان "مصر بأنامل عربية" حيث تم اختيار الأعمال الفائزة للأطفال العرب.
 

المجلس الأعلى للثقافة المركز القومي لثقافة الطفل الاعلى للثقافة القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف الدكتورة نيفين الكيلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

موسيماني يخلف فيريرا في الزمالك.. تفاصيل تكشف الحقيقة

هالاند بالخمسة.. خالد الغندور يثير الجدل بصورة جديدة| ماذا يقصد؟

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير شديد اللهجة من السعودية بشأن طقس اليوم

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

البنتاجون يجتمع مع 50 دولة.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

التضخم يهدد أمريكا.. والدولة تتخذ إجراءات آمنة تعمل على جذب العملة الصعبة

حاول تهريب ساعات رولكس بمطار القاهرة.. تعرف على عقوبته في قانون الجمارك

حادثة مأساوية.. السيول تجرف 4 أطفال أمام عيني والدهم في السعودية| شاهد

5 ساعات فقط.. السعودية تعلن مواعيد العمل في شهر رمضان|تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-3-2023

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوة الحسومات تبلغ ذروتها| تفاصيل انقلاب الطقس.. وهذه المحافظات تعلن الطوارئ

شائعة في منتجات التنظيف.. تحذير من مادة كيميائية تسبب مرضا خطيرا بهذه الدولة

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ