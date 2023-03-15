"القومي لثقافة الطفل" يشارك "العربي للتنمية" احتفاله بمرور 35 عاما على الإنشاء

يستمر المجلس العربي للطفولة والتنمية بأمانة الدكتور حسن البيلاوي في الاحتفال بمرور ٣٥ عاما على إنشاء المجلس، ومعرض مؤسس المجلس "طلال .. تاريخ تقرأه الأجيال" الذي افتتح يوم ١٠ مارس ويستمر حتى ١٦ مارس، وقد شارك في احتفال اليوم الإثنين ١٣ مارس، المجلس الأعلى للثقافة بأمانة أد. هشام عزمي، ممثلا في المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، وذلك امتدادا لعمق التعاون المستمر بين الجهتين على مدار سنوات طويلة، وفي كلمته أشار الدكتور حسن الببلاوى أن المجلس أسسه الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله عام ١٩٨٧، مؤكدًا أن هذا التأسيس يحكي تاريخ فكر ونضال الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله واستراتيجيات العمل لتنفيذ أفكاره، مؤكدا أن مصطلح تنمية الطفولة كان بالنسبة للأمير المؤسس رحمه الله هو المدخل الصحيح إلى تحقيق تنمية شاملة في كل أوطاننا العربية، من أجل عزة وكرامة الإنسان العربي، بل والإنسان في كل مكان أينما كان.



وقدم الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أد.هشام عزمي، والكاتب محمد ناصف على هذا التعاون من أجل تنمية الطفل العربي.



وقد شارك المركز القومي لثقافة الطفل اليوم بحضور الكاتب محمد ناصف، والباحثين أحمد عبد العليم، هالة أحمد عزت، ولاء محمد، بالعديد من الفعاليات والعروض الفنية منها ورشة "تعليم الرسم وطباعة على القماش" للفنانة شيماء مصطفى، وورشة "عروسة الكوباية" للفنانة مروة طلبة.



وقدم المركز مجموعة من العروض الفنية منها:

-عرض الأراجوز عن الأمانة للفنان ناصر عبد التواب والفنان أحمد جابر، ثم مجموعة متنوعة من الاستعراضات لفرقة "بنات وبس" ما بين التراث الصعيدي والفلاحي على الأغاني "يا وابور يا مولع، وبابا جاي امتى، واحد اتنين سرجي مرجي، يا أبو اللبايش يا قصب" ثم مجموعة من الاستعراضات على أغاني وطنية منها "يا دنيا سمعاني أبويا وصاني، نعيش لمصر" بقيادة عبد الرحمن أوسكار وأحمد سعيد.

ثم قدمت فرقة "كروكي" لعرائس الماريونت للفنان خالد الخريبي مجموعة من العروض بالعرائس بمشاركة الفنانين ولاء يسري، أحمد مصطفى، والطفلة ملك.



واختتمت فعاليات الحفل على المسرح مع فريق كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض والذي تغنى بمجموعة من باقات الأغنيات منها الوطنية والتراثية والشعبية وأغنيات من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل، إدارة أ.عبير محمود، وهندسة صوتية أ.حسام حمدي.



وعلى هامش الاحتفال شارك قسم الفنون التشكيلية برئاسة ا.منى متولي، وقسم العلاقات الثقافية بالمركز برئاسة أ.سحر يسري بمعرض لوحات رسومات الأطفال الفائزين بمسابقة مصر في عيون أطفال العالم بعنوان "مصر بأنامل عربية" حيث تم اختيار الأعمال الفائزة للأطفال العرب.

