نتنياهو يمنع وزراءه من زيارة أمريكا والتحدث لنظرائهم.. ما السبب؟

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات لجميع الوزراء بتجنب الاجتماع بمسؤولين حكوميين أمريكيين حتى تتم دعوته إلى البيت الأبيض من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لما ذكره تقرير إخباري في القناة 12 العبرية.

وأفاد التقرير بأن نتنياهو منع وزراء في حكومته من زيارة واشنطن، بعد أن أعربوا عن اهتمامهم بالسفر إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات رسمية مع نظرائهم في إدارة بايدن.

وأوضح التقرير أن نتنياهو غاضب لأنه لم تتم دعوته بعد، ويعتقد أن أي وزير يلتقي بمسؤولين حكوميين أمريكيين أثناء زيارته للولايات المتحدة سيؤكد أن رئيس الوزراء نفسه لم تتم دعوته.

ولفتت القناة إلى أن الوزراء الذين يعتزمون الزيارة، على غرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لن يجتمعوا بمسؤولين أمريكيين، موضحة أن نتنياهو أصبح الآن منشغلًا بإجراء زيارات إلى أوروبا.

وذكرت القناة 12 أن نتنياهو كان يتوقع أن يتلقى دعوة رسمية من البيت الأبيض، بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة، على غرار رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، الذي تولى المنصب في يونيو 2021 وزار البيت الأبيض في أغسطس من العام ذاته.

ووصف التقرير الامتناع الأمريكي عن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض بـ"الحدث الاستثنائي"، في ظل عدم وجود أي محادثات بين تل أبيب وواشنطن في هذا الشأن.

وأكد أن عدم الدعوة تعتبر مقلقة للغاية بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يترقب الدعوة الرسمية التي لم تصله من واشنطن.