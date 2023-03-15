عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يمنع وزراءه من زيارة أمريكا والتحدث لنظرائهم.. ما السبب؟

نتنياهو
نتنياهو

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات لجميع الوزراء بتجنب الاجتماع بمسؤولين حكوميين أمريكيين حتى تتم دعوته إلى البيت الأبيض من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لما ذكره تقرير إخباري في القناة 12 العبرية.

وأفاد التقرير بأن نتنياهو منع وزراء في حكومته من زيارة واشنطن، بعد أن أعربوا عن اهتمامهم بالسفر إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات رسمية مع نظرائهم في إدارة بايدن.

وأوضح التقرير أن نتنياهو غاضب لأنه لم تتم دعوته بعد، ويعتقد أن أي وزير يلتقي بمسؤولين حكوميين أمريكيين أثناء زيارته للولايات المتحدة سيؤكد أن رئيس الوزراء نفسه لم تتم دعوته.

ولفتت القناة إلى أن الوزراء الذين يعتزمون الزيارة، على غرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لن يجتمعوا بمسؤولين أمريكيين، موضحة أن نتنياهو أصبح الآن منشغلًا بإجراء زيارات إلى أوروبا.

وذكرت القناة 12 أن نتنياهو كان يتوقع أن يتلقى دعوة رسمية من البيت الأبيض، بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة، على غرار رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، الذي تولى المنصب في يونيو 2021 وزار البيت الأبيض في أغسطس من العام ذاته.

ووصف التقرير الامتناع الأمريكي عن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض بـ"الحدث الاستثنائي"، في ظل عدم وجود أي محادثات بين تل أبيب وواشنطن في هذا الشأن.

وأكد أن عدم الدعوة تعتبر مقلقة للغاية بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يترقب الدعوة الرسمية التي لم تصله من واشنطن.

إسرائيل الولايات المتحدة بايدن جو بايدن نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

خالد الغندور ينشر قرار فيفا ضد الاهلي بسبب كأس العالم للأندية.. شاهد

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمته مع الزمالك

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ترشيحاتنا

سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في الإمارات

كلاكيت عاشر مرة|أسامة نبيه يبلغ إدارة الزمالك بالرحيل.. وكارتيرون مرفوض

السحب والحرمان منها.. تعديلات جديدة تخص الجنسية الروسية المكتسبة

خبير بترولى: وفرنا 20 مليار دولار سنويا بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز

جلسات علاج كيماوي.. دينا حايك تعلن تفاصيل تعافيها من سرطان الثدي

ما دليل تحريم الحسد من القرآن والسنة؟ علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ