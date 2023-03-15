عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة مختلفة.. طريقة عمل البسبوسة مع بسكويت الاوريو

طريقة عمل بسبوسة
طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من الحلويات الشرقية المميزة، وذات المذاق الشهي التي يحبها كثيرين ويتزايد تناولها في الأعياد والمناسبات و ليالي رمضان.

ونقدم لكم طريقة عمل البسبوسة مع بسكويت الأوريو اللذيذ كنوع من التجديد .

 

خفيفة وسهلة.. طريقة عمل مقبلات بطاطس مشوية بالفرن

في 5 خطوات.. طريقة سهلة لعمل أصابع السجق بالجلاش

قدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل بسبوسة ببسكويت الاوريو، وهي احد أشهر الحلويات المصرية، التي بمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو

 

طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو

 

مقادير طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو :

كوب حليب بودرة 

كوب سميد

1/2كوب سكر

340 غ قشطة معلبة

1/4 كوب زيت نباتي

بيضة

ملعقة طعام مسحوق

8 قطع أوريو

شربات

طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو :

- نحضر وعاء وتضاف كل المقادير ما عدا الأوريو و نحرك جيدا .
- نسكب نصف كمية الخليط في صينية .
- نرصي الأوريو على العجينة كاملة .
- نضعي الطبقة الثانية من العجين .
- ندخل البسبوسة في الفرن .
- نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات، ثم نقطعيها و نقدم البسبوسة مع بسكويت الاوريو على الفور .

بسبوسة بسكويت الاوريو طريقة عمل بسبوسة طريقة عمل بسبوسة ببسكويت الاوريو البسبوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

نداء عاجل من الأردن إلى السعودية.. ما القصة؟

موضوعات متعلقة

في 5 خطوات.. طريقة سهلة لعمل أصابع السجق بالجلاش

لفطور مختلف.. طريقة عمل كيكة جوز الهند في 10 خطوات

حلوى شهية.. طريقة عمل كوكيز بحشو النوتيلا خطوة بخطوة

أكلة يمنية.. طريقة عمل المندي الحضرمي باللحم الضاني

حلوى خليجية لشهر رمضان.. طريقة عمل الدرابيل

ترشيحاتنا

أسوأ الكوابيس.. الرئيس الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية بالبلاد

أحمد موسى: فخور بافتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

7500 وحدة جاهزة للتسليم.. سكن لكل المصريين أول كمبوند داخل المدن بالمنيا الجديدة

خالد ميري: نجاح جهود الإفراج عن أحمد فايز عبدالمجيد عبدالحفيظ

دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يقود تشكيل نابولي أمام آينتراخت فرانكفورت

أحمد موسى لـ «الخارجية»: «كل سنة ورجال الدبلوماسية مشرفين مصر».. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جذاب.. المطربة وعد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

باروكة من الألماس.. أحلام الشامسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ