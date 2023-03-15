وصفة مختلفة.. طريقة عمل البسبوسة مع بسكويت الاوريو

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من الحلويات الشرقية المميزة، وذات المذاق الشهي التي يحبها كثيرين ويتزايد تناولها في الأعياد والمناسبات و ليالي رمضان.

ونقدم لكم طريقة عمل البسبوسة مع بسكويت الأوريو اللذيذ كنوع من التجديد .

قدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل بسبوسة ببسكويت الاوريو، وهي احد أشهر الحلويات المصرية، التي بمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو

طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو

مقادير طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو :

كوب حليب بودرة

كوب سميد

1/2كوب سكر

340 غ قشطة معلبة

1/4 كوب زيت نباتي

بيضة

ملعقة طعام مسحوق

8 قطع أوريو

شربات

طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو :

- نحضر وعاء وتضاف كل المقادير ما عدا الأوريو و نحرك جيدا .

- نسكب نصف كمية الخليط في صينية .

- نرصي الأوريو على العجينة كاملة .

- نضعي الطبقة الثانية من العجين .

- ندخل البسبوسة في الفرن .

- نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات، ثم نقطعيها و نقدم البسبوسة مع بسكويت الاوريو على الفور .