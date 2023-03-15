وصفة مختلفة.. طريقة عمل البسبوسة مع بسكويت الاوريو

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من الحلويات الشرقية المميزة، وذات المذاق الشهي التي يحبها كثيرين ويتزايد تناولها في الأعياد والمناسبات و ليالي رمضان.
ونقدم لكم طريقة عمل البسبوسة مع بسكويت الأوريو اللذيذ كنوع من التجديد .
قدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل بسبوسة ببسكويت الاوريو، وهي احد أشهر الحلويات المصرية، التي بمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو
مقادير طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو :
كوب حليب بودرة
كوب سميد
1/2كوب سكر
340 غ قشطة معلبة
1/4 كوب زيت نباتي
بيضة
ملعقة طعام مسحوق
8 قطع أوريو
شربات
طريقة عمل بسبوسة مع بسكويت الاوريو :
- نحضر وعاء وتضاف كل المقادير ما عدا الأوريو و نحرك جيدا .
- نسكب نصف كمية الخليط في صينية .
- نرصي الأوريو على العجينة كاملة .
- نضعي الطبقة الثانية من العجين .
- ندخل البسبوسة في الفرن .
- نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات، ثم نقطعيها و نقدم البسبوسة مع بسكويت الاوريو على الفور .