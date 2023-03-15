تعد عجة البطاطس من أشهى الأكلات التى يمكن تقديمها فى أوقات مختلفة على مدار اليوم مثل وجبة الإفطار والسحور واللانش بوكس.

نعرض لكم طريقة عمل عجة البطاطس فى الفرن وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عجة البطاطس

بطاطس مكعبات صغيرة محمرة

بيض

بصل

فلفل أخضر أو أحمر رومي

طماطم

فلفل حار

بابريكا

سمنة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل عجة البطاطس

* في بولة كبيرة ضعي البيض مع الملح والفلفل الأسود واخفقيهم جيدا

*اضيفي البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار على خليط البيض والبابريكا ثم ضعي البطاطس المحمرة

* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة وادخليها الفرن حتى تمام النضج وبهذا تصبح عجة البطاطس جاهزة