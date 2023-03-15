هذا الكوكب سيغير مكانه اليوم .. ماذا سيحدث للأرض؟

سيمر كوكب نبتون خلف الشمس اليوم الأربعاء، من منظورنا على الأرض وسوف يفصل بينهما 1 درجة وهذا سيجعله غير مرصودًا تمامًا لعدة أسابيع حيث سيكون مطموسًا في وهج ضوء الشمس.

ووفقًا للجمعية الفلكية بجدة، سيكون نبتون في نفس الوقت تقريبًا في أبعد مسافة له عن الأرض - 30.91 وحدة فلكية - 4,623,273,930 كيلومتر - نظرًا لأن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

كوكب نبتون أول رصد له كان في 23 سبتمبر 1846 وهو رابع أكبر كوكب في نظامنا الشمسي وأول كوكب يكتشف من خلال العمليات الحسابية وأكبر اقماره يسمى (ترايتون) اكتشف بعد 17 يومًا من اكتشاف الكوكب نفسه وهو القمر الكبير الوحيد الذي يدور في اتجاه معاكس لدوران نبتون حول محوره ، وللمقارنة يستغرق ضوء الشمس ليصل نبتون 4 ساعات في حين يصل الأرض في 8 دقائق فقط .

كوكب يغير مكانه اليوم

يكمل نبتون دورة واحدة حول الشمس في 165 سنة ولكنه يستغرق أقل من 16 ساعة ليكمل دورة واحدة حول محوره وقد تمت تسميته نسبة إلى (رمز البحار) حسب الأساطير الرومانية ، ويرجع السبب في لونه الأزرق لغزارة وفرة غاز الميثان في غلافه الجوي.

خلال الأسابيع والأشهر التالية سيظهر نبتون مرة أخرى إلى الغرب من الشمس، ليصبح مرئيًا تدريجيًا لفترات أطول في السماء ما قبل الفجر، وبعد حوالي ستة أشهر ، سيصل إلى التقابل ، عندما يكون مرئيًا طوال الليل تقريبًا.

جدير بالذكر أن كوكب نبتون زاره المسبار فوياجر 2 في 25 اغسطس 1989 ولم تزره بعد ذلك أي مركبة من صنع الإنسان.