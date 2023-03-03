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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كوكب الأرض يتغير ملامحه.. ماذا يحدث ؟

صدى البلد

على الرغم من أننا قد لا نلاحظ ذلك دائمًا، إلا أن سطح كوكب الأرض يتغير باستمرار تحت أقدامنا، ولإثبات ذلك ، وضع علماء من جامعة سيدني في أستراليا نموذجًا لكيفية تغير المناظر الطبيعية للأرض على مدار المائة مليون عام الماضية.

يأخذ في الاعتبار كيف أثر المناخ على حركة الرواسب عن طريق الأنهار والبحار، وكذلك حركة الصفائح التكتونية، بحسب ما نشرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

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يأمل الباحثون أن يمكّن نموذجهم من اختبار النظريات حول التأثيرات المستقبلية لتغير المناخ على سطح الأرض بدقة، وقال المؤلف الرئيسي الدكتور تريستان ساليس: "للتنبؤ بالمستقبل ، يجب أن نفهم الماضي، لكن نماذجنا الجيولوجية لم تقدم سوى فهم مجزأ لكيفية تشكل السمات الفيزيائية الحديثة لكوكبنا".


إذا كنت تبحث عن نموذج مستمر للتفاعل بين أحواض الأنهار والتآكل على نطاق عالمي وترسبات الرواسب بدقة عالية خلال المائة مليون سنة الماضية ، فهو غير موجود.

لذلك هذا تقدم كبير إنها ليست مجرد أداة لمساعدتنا في التحقيق في الماضي ولكنها ستساعد العلماء أيضًا على فهم المستقبل والتنبؤ به.

المشهد الطبيعي للكوكب اليوم هو نتيجة ملايين السنين من تغير المناخ وحركة الصفائح التكتونية، وتتكون هذه الصفائح من قشرة الأرض والجزء العلوي من الوشاح ، وطبقتها الصخرية الثانية ، وتطفو على قمة حزام لزج ساخن من الصخور يسمى الغلاف الموري.

يتسبب الغلاف الموري في اصطدامها ببعضها البعض ، مما يؤدي إلى تغيير المشهد مع تكوين الجبال والبراكين والزلازل، من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤثر المناخ على تجوية الرواسب ، مما يؤدي إلى تكسيرها وتدفقها إلى المسطحات المائية.

يمكن أن يتسبب أيضًا في تكوين الأنهار أو فيضانها ، وتغيير معدلات تدفقها، وهي العمليات التي تؤثر على حركة الرواسب، وبالنسبة لنموذجهم ، الذي نُشر اليوم في مجلة Science ، أراد الباحثون إظهار كيف تطورت المناظر الطبيعية الجيوفيزيائية اليوم بأعلى دقة حتى الآن.

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استخدموا السجلات الجيولوجية لمحاكاة كيفية تغير ارتفاع الأرض بمرور الوقت ، ثم أخذوا في الاعتبار بيانات المناخ القديمة من نموذج كمبيوتر منفصل.


تمت معايرة نموذجهم النهائي واختباره من خلال مقارنة تنبؤاته بأمثلة طبيعية في العالم الحقيقي لتكوينات الرواسب وعمليات تدفق المياه.

يصور الفاصل الزمني الناتج المشهد بدقة عالية ، ويظهر تآكلًا يصل إلى عمق 3 أميال (5 كم) ورواسب يصل ارتفاعها إلى 3 أميال (5 كم).

يُظهر كل إطار تطورًا لمليون سنة أخرى على الأرض، وقال المؤلف الثاني الدكتور لوران هوسون من معهد علوم الأرض في فرنسا:"هذا النموذج غير المسبوق عالي الدقة لماضي الأرض القريب سيزود علماء الجيولوجيا بفهم أكثر اكتمالا وديناميكية لسطح الأرض".


ومن المعروف أن تغير المناخ من صنع الإنسان يغير التركيب الكيميائي للمحيطات ، والعمليات الجارية داخلها.

يأمل الفريق أن يسمح النموذج بفهم أفضل لتأثير ذلك على العمليات الرسوبية الحالية والمستقبلية، وقال الدكتور ساليس: "ستوفر نتائجنا خلفية ديناميكية ومفصلة للعلماء في مجالات أخرى لإعداد واختبار الفرضيات ، مثل الدورات الكيميائية الحيوية أو في التطور البيولوجي".

كوكب الأرض علماء الطبيعية

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