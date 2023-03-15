عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: دوافع إسقاط روسيا لمسيرة أمريكية أقل أهمية بكثير من الحادث نفسه

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

 أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بحادث إسقاط روسيا لطائرة أمريكية بدون طيار من طراز "ريبر" فوق البحر الأسود، مشيرة إلى أن دوافع الحادث أقل أهمية بكثير من الحادث نفسه.
ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قوله إن الولايات المتحدة "ليست في وضع يسمح لها بالتحدث عما كان ينوي الروس فعله" بالمناورات التي أسقطت الطائرة بدون طيار، لافتا إلى أن واشنطن "منخرطة على مستويات عالية مع الحلفاء".
من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر أنه لم يتواصل أي مسؤول من البنتاجون مع الروس بعد حادث المسيرة ، لافتا إلى أنه لا يزال يتم تقييم الحادث .
وقال رايدر إنه "حسب معلوماتنا فإن روسيا لم تجمع حطام المسيرة"، مضيفا أن هذا السلوك من الروس خطير وغير مهني وتقديرنا أن المقاتلة الروسية تضررت أيضا من الحادث.
كانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت أن تكون مقاتلات روسية صدمت أو أسقطت طائرة أمريكية مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وذكرت "الدفاع الروسية"، في بيان، أن طائرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" من دون طيار حلقت فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم عن طريق التحكم في المجال الجوي للقوات الجوية الروسية في اتجاه حدود الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مقاتلات روسية انطلقت من أجل التعرف على الطائرة، ونتيجة للمناورة الحادة دخلت المُسيرة الأمريكية "إم كيو -9" في رحلة غير خاضعة للرقابة مع فقدان الارتفاع واصطدمت بسطح الماء دون استخدام أي أسلحة من قبل القوات الروسية، مؤكدة أن الطائرات الروسية عادت بأمان إلى قواعدها ولم تستخدم أسلحة محمولة جوًا ولم تتلامس مع المسيرة الأمريكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير شديد اللهجة من السعودية بشأن طقس اليوم

موسيماني يخلف فيريرا في الزمالك.. تفاصيل تكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

بعد سقوط المسيرة الأمريكية .. بريطانيا تحذر روسيا

هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية اضطراريًا بمطار هيثرو بلندن

أكثر 5 سيارات SUV مبيعا في مصر

رصد انبعاث شمسي نادر .. وهذه حقيقة اتجاهه للأرض

مصطفى الفقي: الدول العربية ستعيد النظر في علاقاتها مع إيران بعد موقف السعودية

شروط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ