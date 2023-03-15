واشنطن: دوافع إسقاط روسيا لمسيرة أمريكية أقل أهمية بكثير من الحادث نفسه

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بحادث إسقاط روسيا لطائرة أمريكية بدون طيار من طراز "ريبر" فوق البحر الأسود، مشيرة إلى أن دوافع الحادث أقل أهمية بكثير من الحادث نفسه.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قوله إن الولايات المتحدة "ليست في وضع يسمح لها بالتحدث عما كان ينوي الروس فعله" بالمناورات التي أسقطت الطائرة بدون طيار، لافتا إلى أن واشنطن "منخرطة على مستويات عالية مع الحلفاء".

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر أنه لم يتواصل أي مسؤول من البنتاجون مع الروس بعد حادث المسيرة ، لافتا إلى أنه لا يزال يتم تقييم الحادث .

وقال رايدر إنه "حسب معلوماتنا فإن روسيا لم تجمع حطام المسيرة"، مضيفا أن هذا السلوك من الروس خطير وغير مهني وتقديرنا أن المقاتلة الروسية تضررت أيضا من الحادث.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت أن تكون مقاتلات روسية صدمت أو أسقطت طائرة أمريكية مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وذكرت "الدفاع الروسية"، في بيان، أن طائرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" من دون طيار حلقت فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم عن طريق التحكم في المجال الجوي للقوات الجوية الروسية في اتجاه حدود الدولة.

وأوضحت الوزارة أن مقاتلات روسية انطلقت من أجل التعرف على الطائرة، ونتيجة للمناورة الحادة دخلت المُسيرة الأمريكية "إم كيو -9" في رحلة غير خاضعة للرقابة مع فقدان الارتفاع واصطدمت بسطح الماء دون استخدام أي أسلحة من قبل القوات الروسية، مؤكدة أن الطائرات الروسية عادت بأمان إلى قواعدها ولم تستخدم أسلحة محمولة جوًا ولم تتلامس مع المسيرة الأمريكية.