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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تقرأ رسائل واتساب بدون فتحها.. اعرف الطريقة

كيف تقرأ رسائل واتساب
كيف تقرأ رسائل واتساب دون إخطار الآخرين؟

هل تشعر بالفضول لقراءة رسائل واتساب دون إخطار مرسلها بأنك قراءتها، هناك حل ذكي يسمح لك بقراءة رسائل WhatsApp بدون علامة زرقاء منبهة لإعلام المرسل بأنك قرأتها، لتجنب أي دردشة غير مرغوبة فيها.

وبحسب ما ذكره موقع "laptopmag"، يخبر واتساب الأشخاص عند فتح الرسالة وقراءتها، على غرار العديد من منصات المراسلة، بينما يمكن إيقاف تشغيل هذه الميزة مما يسمح لك بقراءة الرسائل بدون علامة زرقاء منبهة لإعلام المرسل بأنك قرأتها، ولكن يجلب معه مجموعة من العيوب، ومن أبرز عيوبها هو أنه لن يتم إعلامك إذا قرأ المستلمون الآخرون رسائلك.

 

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كيف تقرأ رسائل واتساب دون إخطار الآخرين؟


في الكثير من الأحيان، يمكنك قراءة الرسائل عبر المعاينة التي تظهر من إشعارات واتساب المنبثقة، ولكن لن تتمكن من قراءة الرسالة بأكملها، ولكن، هناك حل ذكي، عيبه الوحيد أنه مخصص لمستخدمي أندرويد فقط، إليك ما يجب فعله:

أولا: اضغط باستمرار على الصفحة الرئيسية على واتساب.

ثانيا: ستحتاج إلى النقر فوق الأدوات أو Widgets.

كيف تقرأ رسائل واتساب دون إخطار الآخرين؟

ثالثا: اضغط على القطعة 4 × 2 واضغط على إضافة.

كيف تقرأ رسائل واتساب دون إخطار الآخرين؟

رابعا: ابحث عن أداة واتساب وسحبها إلى الشاشة الرئيسية.

خامسا: انقر فوق تم عند نقل الأداة بنجاح إلى الصفحة الرئيسية، ويمكنك أيضا جعلها في وضع ملء الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة.

سادسا: بمجرد اتمام الخطوات السابقة، قم بالتمرير لأسفل لقراءة جميع رسائلك ستكون أحدثها في الأعلى.

كيف تقرأ رسائل واتساب دون إخطار الآخرين؟
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