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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول المعجنات؟

صدى البلد

يعتاد الكثير من الناس على تناول أنواع المعجنات المختلفة كالكيك والكرواسون والباتيه باستمرار على مدار ساعات يومهم، وبالرغم من الطعم المحبب لهذه المأكولات، إلا أن الإفراط في تناولها يسبب العديد من الأضرار الصحية.

أضرار الإفراط في تناول المعجنات..


أكدت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، الدكتورة نهلة عبدالوهاب، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ،أن “الإفراط في تناول المعجنات على مدار اليوم يعود على الجسم بأضرار صحية خطيرة”، لافتة إلى أنها “تعد من أكثر مسببات الإصابة بالسمنة ومرض السكري”.

كما أضافت عبدالوهاب، إلى أن “تناول أنواع المعجنات المختلفة كالكيك والباتيه والكرواسون والفطائر والكعك يتسبب في ارتفاع مستوى الأنسولين، ما يتسبب في زيادة الالتهابات ويجعل الجسم مع مرور الوقت يبدأ في مقاومة الأنسولين”.

وأشارت عبدالوهاب إلى أن “استخدام زيوت مجهولة المصدر في إعداد المعجنات يزيد من أضرارها المحتملة على الصحة العامة للجسم”، موضحة أنها “تتسبب في حدوث أزمات ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى تكيس المبايض والإصابة بجلطات في الجسم بأكمله”.

ولفتت إلى أنه “على الرغم من كون هذه الأمراض ترسبية أي تحدث على المدى الطويل ومن غير المعتاد حدوثها، إلا أن الإفراط في تناول هذه الأنواع من المعجنات يزيد من احتمالية الإصابة بها”.

تأثير تناول المعجنات على الجهاز الهضمي
كما أكدت دراسات علمية حديثة أن تناول المعجنات بكثرة يوميًا، يؤثر بالسلب على عمل القولون، إلى جانب الأضرار التي تنتج عنه وتصيب الجهاز الهضمي والتي تصل في بعض الأحيان إلى الإصابة بالسرطان.

وخلصت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن الإكثار من تناول المعجنات يتسبب في زيادة نسبة السكريات في الدم وبالتالي ينتج عنها الإصابة بالسمنة وما يترتب عليها من مشاكل وأمراض صحية خطيرة.

ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول المعجنات مرض السكري تصلب الشرايين الجهاز الهضمي

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