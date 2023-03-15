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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول ملكة وولي عهد بلجيكا إلى الأقصر.. شاهد

ملكة بلجيكا وولى
ملكة بلجيكا وولى عهدها الأميرة اليزابيث فى الأقصر

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، زيارة هامة وذلك بوصول الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا ، وولى العهد الأميرة إليزابيث وسط استعدادات أمنية مشددة.

ووصلت ملكة بلجيكا وولي عهدها إلى الأقصر ، مستقلين باخرة سياحية قادمة من مدينة اسوان حيث استمتعوا بجمال الطبيعة ونهر النيل ومن المقرر أن  يصلوا إلى البر الغربي بمدينة القرنة ظهر اليوم ويقومون بزيارة المعالم الأثرية هناك مثل وادي الملوك ووادي الملكات وزيارة مقبرة الملك الصغير  توت عنخ آمون.

 

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وكان تحت عنوان "1923-2023: الملكة إليزابيث ملكة بلچيكا - في مصر"، افتتحت، مساء أمس ، جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، معرضاً مؤقتاً للصور الفوتوغرافية بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة.

وذلك في إطار الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على زيارة الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا وابنها ولي العهد الأمير ليوبولد إلى مصر لحضور الافتتاح الرسمي لمقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون في فبراير 1923.

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