اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة الذي يقام تحت عنوان: «دور الهندسة الزراعية في الحلول المناخية وخدمة البيئة»؛ صرح بذلك الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وقال عميد الكلية: إن المؤتمر الدولي الثاني للكلية يقام بالتعاون مع وزارة الزراعة برئاسة الأستاذ السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،وحضور فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،و الدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح عميد الكلية أن المؤتمر الدولي الثاني للكلية يقام في إطار توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الثاني للكلية يتناول الجديد والحديث في مجالات الهندسة الزراعية للحد من التغيرات المناخية والحد من الاحتباس الحراري طبقا لتوصيات قمة المناخ cop27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي، والمؤتمر الدولي الثالث للمناخ الذي نظمته جامعة الأزهر العام قبل الماضي.

وأضاف عميد كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر أن محاور المؤتمر الدولي الثاني تدور حول هندسة الآلات الزراعية ودورها في المحافظة علي البيئة، وهندسة الري والصرف ودورها في الحد من التغيرات المناخية، وهندسة تصنيع المنتجات الزراعية والاستفادة من الطاقة الجديدة المتجددة، وأيضا هندسة المنشآت الزراعية والتحكم البيئي وخدمة البيئة، وهندسة تدوير المخلفات والحلول المقترحة للحد من التلوث البيئي، بجانب تناول دور الذكاء الإصطناعي في الحفاظ على المناخ وخدمة البيئة.

وتضم الأمانة العامة للمؤتمر، الدكتور رأفت علي أحمد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر عام المؤتمر، والدكتور أشرف كامل قطب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين عام المؤتمر، والدكتور محمد أحمد السيد شيتوي، منسق عام المؤتمر.