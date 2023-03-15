قرار عاجل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن المجتمع العربي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أمر بإيقاف العمل بخطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، عن مطالبة ضباط كبار متقاعدين في الشرطة الإسرائيلية، بإقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على ضوء تصريحاته وسلوكه الأخير.

ودعا نحو أربعين ضابطا من كبار ضباط الشرطة المتقاعدين، رئيس الحكومة نتنياهو إلى إقالة الوزير إيتمار بن غفير من منصبه بسبب سلوكه في الأيام الأخيرة.

ونقلت هيئة عن الضباط “إن الوزير بن غفير يتبع سياسة “الاستيلاء العدائي” على الشرطة ويتدخل في إصدار أوامر ميدانية للضباط وذلك خارج صلاحياته”.