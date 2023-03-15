نصاب يستولى على أموال 3 مواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية) لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغين والإستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم – على خلاف الحقيقة – ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.