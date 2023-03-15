عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادث البحر الأسود.. الكرملين: العلاقات مع أمريكا في حالة يرثى لها

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات مع الولايات المتحدة في "حالة يرثى لها" وفي أدنى مستوياتها بعد أن اتهمت واشنطن روسيا بإسقاط إحدى طائراتها الاستطلاعية المسيرة فوق البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إنه لم يكن هناك اتصال رفيع المستوى مع واشنطن بشأن الحادث، لكنه قال إن روسيا لن ترفض أبدا الدخول في حوار بناء.


قال الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إن طائرة مقاتلة روسية قطعت مروحة إحدى طائرات التجسس المسيرة التابعة لها أثناء تحليقها فوق البحر الأسود في المجال الجوي الدولي، مما تسبب في سقوطها في الماء.

ونفت روسيا ذلك، مشيرة إلى أنها تحطمت بسبب "مناورة حادة".

وكانت موسكو قد طلبت من واشنطن الابتعاد عن مجالها الجوي بعد أن تحطمت طائرة مسيرة أمريكية اعترضتها طائرات روسية في البحر الأسود، في أول مواجهة مباشرة معروفة بين القوتين العظميين منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

وقد تحطمت طائرة استطلاع مسيرة عسكرية أمريكية من طراز MQ-9 في البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة روسية. وقال البنتاجون إن إحدى طائرات Su-27 الروسية ضربت مروحة الطائرة بدون طيار ، مما جعلها غير صالحة للعمل.

وألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم على "مناورة حادة" للطائرة بدون طيار في تحطم الطائرة وقالت إن طائراتها لم تتصل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قوله إن روسيا تعتبر حادث الطائرة المسيرة استفزازا. الاقتصاد والدبلوماسية
 

الولايات المتحدة روسيا الجيش الأمريكي واشنطن طائرة بدون طيار مقاتلة روسية البحر الأسود ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

على مسئوليتي.. شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل مواجهة بلوزداد الجزائري

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة خلال الفترة المقبلة

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

موسيماني.. هل يخلف فيريرا في الزمالك ؟ تفاصيل تكشف الحقيقة

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

فوقوا يا رجالة| نجم الزمالك يوجه رسالة قوية للاعبين قبل مبارة القمة

متى يفقد الدولار هيمنته على النظام النقدي الدولي؟.. 4 أسباب ترجح انخفاضه

الخليج البحرينية: القمة التشاورية خطوة نحو تعزيز التكامل العربي واستقرار المنطقة

الموت أفضل لينا.. معاناة عجائز سوريات داخل مخيمات إدلب تهز السوشيال ميديا.. شاهد

آر بوني جابرييل.. 15 معلومة عن ملكة جمال الكون 2022.. شاهد

شيرين : حسام معايا زي الفل.. وزيارتي لـ فضل شاكر لهذا السبب|فيديو

دعاء فك الكرب والفرج والتيسير.. 17 كلمة نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة في دقائق

آيات الرزق .. الشعراوي يكشف عن 4 أسرار قرآنية تفك الكرب وتزيد الأرزاق

ترشيحاتنا

وانج يي.. تعرف على مهندس المصالحة بين السعودية وإيران

شوه جسد ابنه بطريقة وحشية من أجل 30 جنيها.. تفاصيل

في الزيارة الأولى بعد 3 أعوام.. ماذا سيدور بين بوتين والأسد بموسكو؟

بعد حادث البحر الأسود.. الكرملين: العلاقات مع أمريكا في حالة يرثى لها

السبب صادم.. المعمر اليمني ذي القرنين يودع الحياة عن 140 عاما

خبير يعدد فوائد تفعيل الرحلات المدرسية إلى المشروعات القومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الماربل كيك بوصفة اقتصادية

رمضان كريم 2 .. كل ما تريد معرفته عن المسلسل ومواعيد وقنوات عرضه

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

مقطع مؤثر.. نهاية مأساوية لـ قطة بسبب مراهقين بعد خطفها بأستراليا

فيديو

مفاجأة في أسعار الدواجن بمعارض أهلا رمضان| تفاصيل

رمضان كريم 2 .. كل ما تريد معرفته عن المسلسل ومواعيد وقنوات عرضه

انقلاب الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ