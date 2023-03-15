بعد حادث البحر الأسود.. الكرملين: العلاقات مع أمريكا في حالة يرثى لها

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات مع الولايات المتحدة في "حالة يرثى لها" وفي أدنى مستوياتها بعد أن اتهمت واشنطن روسيا بإسقاط إحدى طائراتها الاستطلاعية المسيرة فوق البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إنه لم يكن هناك اتصال رفيع المستوى مع واشنطن بشأن الحادث، لكنه قال إن روسيا لن ترفض أبدا الدخول في حوار بناء.



قال الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إن طائرة مقاتلة روسية قطعت مروحة إحدى طائرات التجسس المسيرة التابعة لها أثناء تحليقها فوق البحر الأسود في المجال الجوي الدولي، مما تسبب في سقوطها في الماء.

ونفت روسيا ذلك، مشيرة إلى أنها تحطمت بسبب "مناورة حادة".

وكانت موسكو قد طلبت من واشنطن الابتعاد عن مجالها الجوي بعد أن تحطمت طائرة مسيرة أمريكية اعترضتها طائرات روسية في البحر الأسود، في أول مواجهة مباشرة معروفة بين القوتين العظميين منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

وقد تحطمت طائرة استطلاع مسيرة عسكرية أمريكية من طراز MQ-9 في البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة روسية. وقال البنتاجون إن إحدى طائرات Su-27 الروسية ضربت مروحة الطائرة بدون طيار ، مما جعلها غير صالحة للعمل.

وألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم على "مناورة حادة" للطائرة بدون طيار في تحطم الطائرة وقالت إن طائراتها لم تتصل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قوله إن روسيا تعتبر حادث الطائرة المسيرة استفزازا. الاقتصاد والدبلوماسية

